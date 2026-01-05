#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
5 января
Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси
Лимузин Chrysler 300 меняет правила игры в...
Интерьер Suzuki Across
5 января
Раньше этот кроссовер был клоном Toyota RAV4 — теперь он совсем другой
Suzuki представил на Сейшельских островах...
Названы самые качественные китайские машины — 4 модели продаются в России
5 января
Названы самые качественные китайские машины — 4 модели продаются в России
Сеть качества авто КНР выпустила рейтинг самых...

Необычная идея для бизнеса — розовый лимузин-такси

Лимузин Chrysler 300 меняет правила игры в бизнесе такси

Представьте себе не просто лимузин, а ярко-розовый Chrysler 300 с удлиненным кузовом.

Рекомендуем
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой

Именно такой автомобиль, ломающий стереотипы о скучных черных машинах, появился на одном из американских классифайдов.

Автор идеи, Эмбер ДаСилва, считает, что этот автомобиль, оцененный в 20 000 долларов, может стать идеальным началом для нового бизнеса в сфере премиальных перевозок.

Квадратные формы Chrysler 300 отлично подошли для создания лимузина, а дерзкий розовый цвет, внутри и снаружи, бросает вызов традиционной строгости индустрии.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Конечно, автомобилю может потребоваться небольшая доработка: замена колес и освежение интерьера водительской части. Но его главное преимущество – готовый, запоминающийся и праздничный образ, который не нуждается в дополнительной рекламе.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вместо обычного такси этот лимузин предлагает клиентам стильную поездку на вечеринку, выпускной или в салон красоты.

Новому владельцу достаточно обновить мини-бар, поднять перегородку между водителем и пассажирами – и уникальный сервис готов к работе. Этот розовый Chrysler 300 говорит о том, что для успешного старта в бизнесе иногда нужна не только надежность, но и смелая, творческая идея.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Jalopnik
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Jalopnik
05.01.2026 
Фото:Jalopnik
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chrysler 300C

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв