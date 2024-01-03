Легендарный американский седан отправляется на покой

С конвейера завода в канадском Брэмптоне сошел последний Chrysler 300C

Что делает этот момент особенным, так это огромный интерес, который вызвала прощальная серия Chrysler 300C. Все 200 автомобилей, включая специальную серию, были распроданы в течение всего 12 часов после начала приема заказов.

Последний Chrysler 300C

Особенности последней серии Chrysler 300C включают мощный 6,4-литровый двигатель V8 HEMI, развивающий 485 л. с. и 644 Н∙м крутящего момента. С такими характеристиками седан способен разгоняться до 96 км/ч всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 257 км/ч. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей плавные переключения и комфортную езду.

Работники завода Chrysler

Несмотря на свою популярность, Chrysler 300C стал объектом дебатов среди автолюбителей, особенно в США. Некоторые считают его переоцененным автомобилем на рынке, особенно из-за высоких цен, установленных дилерами из-за бешеного спроса.

Собирали Chrysler 300C в Канаде и США, но теперь заводы прекратили производство.

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Источник: ITHome