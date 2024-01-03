#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
3 января
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
Утвержден список объектов в Санкт-Петербурге,...
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
3 января
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
Развитию туристического сервиса в арктических...
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
3 января
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
В Красноярске блогеры без прав устроили гонку...

Легендарный американский седан отправляется на покой

С конвейера завода в канадском Брэмптоне сошел последний Chrysler 300C

Что делает этот момент особенным, так это огромный интерес, который вызвала прощальная серия Chrysler 300C. Все 200 автомобилей, включая специальную серию, были распроданы в течение всего 12 часов после начала приема заказов.

Последний Chrysler 300C
Последний Chrysler 300C

Особенности последней серии Chrysler 300C включают мощный 6,4-литровый двигатель V8 HEMI, развивающий 485 л. с. и 644 Н∙м крутящего момента. С такими характеристиками седан способен разгоняться до 96 км/ч всего за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 257 км/ч. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивающей плавные переключения и комфортную езду.

Работники завода Chrysler
Работники завода Chrysler

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Несмотря на свою популярность, Chrysler 300C стал объектом дебатов среди автолюбителей, особенно в США. Некоторые считают его переоцененным автомобилем на рынке, особенно из-за высоких цен, установленных дилерами из-за бешеного спроса.

Собирали Chrysler 300C в Канаде и США, но теперь заводы прекратили производство.

Источник: ITHome

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Chrysler
Количество просмотров 3
03.01.2024
Фото:Chrysler
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chrysler 300C

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв