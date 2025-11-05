Закон о локализации такси: что в нем надо доработать

Петр Шкуматов назвал уязвимости списка автомобилей для такси, предложенного Минпромторгом

В начале октября Минпромторг выкатил «первую волну» списка машин, которые с 1 марта 2026 года можно будет использовать в такси по закону о локализации. В перечне всего 22 модели шести российских брендов.

Чиновники обещают список расширять, но уже понятно: он не совсем попадает в реальность. Самые ходовые «рабочие лошадки» – Solaris, Rio, Polo, Octavia – и иные иномарки вообще вне перечня. В бизнес- и в премиум-сегменте и вовсе пусто.

Проблема: лизинг

Первая бомба замедленного действия – это лизинг. По закону при смене собственника машина вылетает из реестра такси и должна вноситься заново. С 1 марта 2026 года повторная регистрация окажется невозможной для моделей, которых нет в перечне. А в отрасли работает более 100 тысяч машин, лизинг по которым закончится уже после этой даты. Иначе говоря, формальная смена владельца превращает исправное такси в «нелегала» только потому, что модель не прошла по новой линейке.

Проблема: физики и юрики

Вторая уязвимость – это траектория роста водителей. Сегодня многие работают как самозанятые, а потом открывают ИП. Юридически это смена субъекта эксплуатации, а значит исключение из реестра и новая подача. Если модель не «локализована» по правилам, то переход на ИП закрыт: человек лишается права легально работать на своей машине. Та же ловушка срабатывает и при переводе автомобиля из собственности физлица в парк: любое переоформление после 1 марта 2026‑го упирается в жесткий перечень.

Проблема: лишенцы

Третий риск – это санкции за нарушения. Регионы уже получили право удалять из реестра автомобили без действующих полисов ОСАГО/ОСГОП и лицензий. Раньше нарушитель после покупки полиса или устранения неточностей возвращался «на линию». По новым правилам возврат станет невозможен для любых машин, отсутствующих в перечне: один проступок – и автомобиль окончательно выбыл из легального сектора. Прецеденты массовых исключений уже были, и при новых требованиях они станут безвозвратными.

Перекрасятся

Всё это толкает рынок не к обновлению, а к массовому исходу в «серую» зону. Закон о локализации не распространяется на аренду автомобиля с водителем, формально это прокат, без реестра такси. Туда и потянутся те, кто не сможет или не захочет менять парк под новые критерии.

Оценки звучат тревожные: до пятой части занятых рискуют уйти с рынка, а пассажиры получат дефицит машин, увеличение времени ожидания и плюс 30% к тарифам. Чем дольше перевозки живут в полутьме, тем сложнее потом возвращать их под правила. Это огромная инерция, которую потом не развернешь одним постановлением. Во многих регионах этот процесс уже пошел и только набирает обороты.

Что делать

Во‑первых, зафиксировать статус кво для всего парка, уже состоявшего в реестре до запуска реформы. Нужно исключение и при перерегистрации: окончание лизинга, смена владельца, восстановление после исключения должно происходить без требования новой локализации.

Во‑вторых, расширить перечень: пускать в такси вообще все автомобили российской сборки с отечественным VIN, включая массовые иномарки и китайские модели, выпускаемые локально, пусть и с низкой степенью локализации. Это сразу снимет угрозу дефицита предложения.

В‑третьих, отдельно решить судьбу лизинговых машин, взятых до 2026 года: продлевать разрешения автоматически при выкупе, без повторного внесения по новым правилам.

Действовать лучше не только запретами и ограничениями, но и поддержкой самих таксистов: субсидии на покупку «локализованных» машин, льготный лизинг для самозанятых. Поддерживать отечественное важно. Но не ценой слома рынка, где каждый сбой оборачивается ростом цен, локальным дефицитом машин и массовым исходом водителей-трудяг в «серый» сегмент. Нужен аккуратный, поэтапный переход. И тогда локализация станет не обузой, а реальным стимулом к обновлению.

