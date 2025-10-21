В РФ готовится «некоторое расширение» списка авто для такси

Минпромторг пересмотрит список локализованных авто для такси

Министерство промышленности и торговли РФ активно разрабатывает расширение перечня автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации для такси.

Об этом сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов на совещании в Совете Федерации, посвященном увеличению производства автомобилей для оказания таксомоторных услуг с учетом норм локализации.

«С точки зрения дальнейшего движения, уже сейчас по поручению министра мы прорабатываем возможности некоторого расширения этого списка. Фокус на тех моделях, которые производятся в рамках специнвестконтракта. И вы помните, там у нас предусмотрено в соответствии с законом, требуется получение отдельного решения правительства на этот счет. Собственно, в прессе уже была информация по тому, что мы сейчас занимаемся этой работой» , – отметил Каримов.

Кроме того, Каримов напомнил, что в октябре 2025 года Минпромторг планирует опубликовать первичный список автомобилей, отвечающих требованиям локализации для такси, в который включены более 20 моделей от шести российских брендов.

«Не дожидаясь определенных нормативных наших сроков, выложили этот перечень для того, чтобы участники рынка могли бы наметить примерные планы по будущим закупкам», – добавил он.

