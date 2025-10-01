#
1 октября
1 октября
1 октября
Опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси

Минпромторг определился с первичным списком из 20 авто для работы в такси

Министерство промышленности и торговли России представило предварительный список автомобилей, которые будут соответствовать требованиям нового закона о локализации такси, вступающего в силу с марта 2026 года. В перечень вошло более 20 моделей от шести российских брендов, как сообщила пресс-служба ведомства.

В этот список попали семь моделей Lada: Granta, Iskra, Vesta, а также удлиненный седан Aura, Largus и внедорожники Niva Legend и Niva Travel. УАЗ представлен моделями Патриот и Хантер, а от производителя «Соллерс» в перечне значится минивэн Sollers SP7. Полный модельный ряд автозавода «Москвич» также включен в список, включая машины с индексами 3, 3е, 6 и 8.

Дополнительно, под новые требования закона о локализации попадают автомобили, произведенные на заводе в Липецкой области: Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также Voyah Free, Dream и Passion.

В представленном списке присутствуют различные типы автомобилей – седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные модели, включая как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и гибриды и электромобили.

Закон, который начнет действовать 1 марта 2026 года, будет касаться автомобилей, которые включаются в региональные реестры легкового такси после этой даты. Для ряда регионов, таких как Калининградская область, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, предусмотрены отсрочки.

«Мы заранее публикуем первичный перечень, чтобы дать участникам рынка возможность подготовиться к будущим закупкам. Список будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и автомобилей, производство которых будет локализовано в России согласно заключённым соглашениям», – уточнили в Минпромторге.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Минпромторг
01.10.2025 
