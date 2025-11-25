#
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
66% таксопарков отказались от обновления машин из-за закона о локализации

Треть перевозчиков такси рассматривают уход с рынка, что грозит повышением цен

Согласно новому исследованию Национального совета такси (НСТ), большинство российских таксопарков оказались в сложной ситуации на фоне предстоящих требований по локализации.

Целых 66% операторов не планируют обновлять свой автопарк в 2026 году, столкнувшись с высокими ценами на подходящие отечественные автомобили и их низкой окупаемостью. Для сравнения, ранее рынок был динамичным: 39% компаний регулярно обновляли машины раз в несколько лет, а 26% делали это ежегодно.

При этом 30% перевозчиков всерьез рассматривают возможность полного ухода с рынка. Еще 40% компаний воздерживаются от любых планов, ожидая, пока власти сформируют окончательный перечень разрешенных для такси моделей. Многие из оставшихся операторов намерены работать лишь до окончания срока текущих лизинговых договоров, после чего их автомобили не смогут быть переоформлены в такси из-за несоответствия новому закону.

Финансовая нагрузка на бизнес оценивается как колоссальная. По оценкам 67% респондентов, на обновление автопарка им потребуется до 50 млн рублей, а каждому десятому – более 100 млн рублей.

В НСТ призвали смягчить переходный период, расширив список разрешенных машин за счет всех моделей, производимых в России, и установив квоту в 25% нелокализованных автомобилей для самозанятых водителей. По ее словам, такие адаптационные меры помогут избежать потенциального кризиса в отрасли.

Напомним, 1 марта 2026 года в сфере таки вступят новые правила, которые обяжут таксопарки использовать автомобили, соответствующие строгим критериям локализации. По данным опроса, у 72% перевозчиков более половины их машин этим требованиям не отвечают, что ставит под угрозу стабильность работы всего рынка такси в стране.

Источник:  ТАСС
0