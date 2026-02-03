ГАИ вас не остановит, если помнить 8 простых правил

«За рулем» напомнил, чем водители привлекают к себе внимание инспекторов ДПС

1. Не выезжайте на грязном автомобиле

Если инспектор ГАИ заметит, что на госномере вашего авто грязи больше, чем на кузове, то он может расценить это как умышленное препятствие прочтению номера.

Если номер плохо читается, готовьтесь к штрафу минимум 500 рублей, максимум – к 5 тысячам или даже лишению прав на пару месяцев.

Грязные машины привлекают больше внимания сотрудников ГАИ, поскольку злоумышленники нередко намеренно пачкают машину, чтобы скрыть ее цвет.

Кроме того, в ходе рейдов «Чистый автомобиль» сотрудники могут остановить грязную машину для проведения профилактической беседы с водителем.

2. Слушайте музыку на разумной громкости

Громкая музыка настораживает полицейских. Кажется, будто за рулем выпивший водитель, да и следить за дорогой среди грохота непросто.

3. Не выбивайтесь из общего потока транспорта

Опытные инспекторы ДПС знают: необычное поведение на дороге сигнализирует о проблемах водителя. Медленная езда, резкие маневры и торможения сразу бросаются в глаза.

Если машина мчится напролом, не обращая внимания на «лежачих полицейских», ямки, и создает помехи для других участников дорожного движения, сотрудник ДПС обязательно захочет убедиться, трезв ли водитель и есть ли у него права.

4. Поддерживайте автомобиль в исправном состоянии

Автомобиль, из глушителя которого валит черный дым или заметны другие поломки, почти наверняка привлечет внимание инспектора.

Даже небольшие повреждения порой вызывают подозрения: вдруг машина участвовала в аварии или была угнана?

5. Не повторяйте за пьяными водителями

Водителей в темных очках в пасмурный день и с открытыми окнами при прохладной погоде инспекторы тормозят чаще. За очками может скрываться краснота глаз, а окна открывают, чтобы проветрить салон от запаха алкоголя.

Инспекторы ГАИ часто останавливают тех, кто в сумерках ездит без включенных фар. Обычно так пытаются проскочить мимо представителей власти.

6. Не прячьте глаза

Опустив солнцезащитный козырек, водители надеются остаться незамеченными, но эффект у этой «хитрости» обратный. Лучше ехать спокойно, глядя вперед, будто поста ГАИ вовсе нет.

7. Не выезжайте, если чувствуете себя уставшими

Если водитель зевает, нервничает или выглядит неважно, сотрудник ДПС точно заинтересуется и остановит для проверки. А вдруг это – не признаки усталости, а симптомы похмелья?

8. Общайтесь с инспектором спокойно

Заметив наряд ГАИ, некоторые водители начинают паниковать: прячутся за фуры, резко меняют направление или замедляются. Это вызывает подозрение – их все равно остановят.

Иногда водители хитрят: прижимаются вправо, если инспекторы стоят слева, или занимают среднюю полосу, если сотрудники ДПС расположились с двух сторон дороги. Но эта уловка работает лишь при спокойном и заранее продуманном перестроении.

