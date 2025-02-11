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Какие номера ставить на японские авто в России — глава ГАИ дал ответ

Глава ГАИ разъяснил требования к установке номерного знака типа 1А

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У меня Toyota Corolla, привезенная из Японии. Много лет ездил с обычными номерами, но на днях остановили сотрудники ГАИ и пригрозили в следующий раз оштрафовать за то, что сзади на машине установлен не квадратный номер, а обычный прямоугольный. Дескать, место как раз под квадратный – его и устанавливай. Правомерно ли требование?

Сергей, Хабаровский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Национальным стандартом ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» предусмотрены регистрационные знаки типа 1А для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.

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Как правило, такие места крепления встречаются на транспортных средствах, выпущенных для японского и североамериканского рынков. Применение на них знаков типа 1А облегчает решение проблемы с поиском подходящего места для крепления, которое должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность, имеющую геометрические параметры, позволяющие обеспечить установку регистрационного знака соответствующего типа без его деформирования.

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Кроме того, в темное время суток должно обеспечиваться прочтение знака с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Следует также отметить, что указанный национальный стандарт допускает крепление регистрационных знаков через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение перечисленных требований.

Таким образом, если требования могут быть соблюдены при установке «обычного» государственного регистрационного знака типа 1, то применение знака типа 1А не является обязательным.

  • Особенности регистрации автомобилей в чужом регионе описаны тут.

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 296
11.02.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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