За ТО этого автомобиля заплатили больше 3 млн рублей: почему так дорого?

Уникальному Mercedes-AMG One с пробегом 185 км сделали ТО за 3,2 млн рублей

Уникальный гиперкар Mercedes-AMG One выставили на аукцион RM Sotheby"s. К автомобилю прилагается чек на техобслуживание на сумму более 3,2 млн рублей. Уникальный гиперкар отправился на плановое обслуживание, хотя проехал всего ничего. Пробег машины составляет лишь 185 километров – при таком раскладе обычно даже масло менять рано, но владелец решил подстраховаться. Ему нужно пройти регламентные работы категории А и продлить гарантию до февраля 2028 года.

Всего было выпущено 275 экземпляров AMG One, и каждый из них, по сути, дорожная версия болида Формулы-1. Именно технологическая сложность делает обслуживание таких машин настоящей головной болью для кошелька.

Разбор счета от дилерского центра проливает свет на астрономические цены. Механики потратили на автомобиль 80 часов рабочего времени. При ставке 395 евро за час труда сумма вылилась в 31 600 евро. В пересчете на рубли это почти 2,7 млн, и в эту сумму, заметьте, даже не входят запчасти. Информацию обнародовал портал CarScoops.

Между прочим, сам автомобиль на момент старта продаж стоил около 2,7 млн долларов. При этом найти его в открытой продаже почти нереально. Торги за этот экземпляр должны пройти уже в конце мая.

