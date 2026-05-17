За ТО этого автомобиля заплатили больше 3 млн рублей: почему так дорого?

Уникальному Mercedes-AMG One с пробегом 185 км сделали ТО за 3,2 млн рублей

Уникальный гиперкар Mercedes-AMG One выставили на аукцион RM Sotheby"s. К автомобилю прилагается чек на техобслуживание на сумму более 3,2 млн рублей. Уникальный гиперкар отправился на плановое обслуживание, хотя проехал всего ничего. Пробег машины составляет лишь 185 километров – при таком раскладе обычно даже масло менять рано, но владелец решил подстраховаться. Ему нужно пройти регламентные работы категории А и продлить гарантию до февраля 2028 года.

Всего было выпущено 275 экземпляров AMG One, и каждый из них, по сути, дорожная версия болида Формулы-1. Именно технологическая сложность делает обслуживание таких машин настоящей головной болью для кошелька.

Mercedes-AMG One
Разбор счета от дилерского центра проливает свет на астрономические цены. Механики потратили на автомобиль 80 часов рабочего времени. При ставке 395 евро за час труда сумма вылилась в 31 600 евро. В пересчете на рубли это почти 2,7 млн, и в эту сумму, заметьте, даже не входят запчасти. Информацию обнародовал портал CarScoops.

Между прочим, сам автомобиль на момент старта продаж стоил около 2,7 млн долларов. При этом найти его в открытой продаже почти нереально. Торги за этот экземпляр должны пройти уже в конце мая.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
17.05.2026 
