До какого срока нужно заменить продленные водительские права

Глава ГАИ разъяснил нюансы замены водительского удостоверения

Вопрос от читателя «За рулем»:

Права закончились в апреле 2023 года, но продлевались. Слышала, что они еще раз продлены. До какого срока их надо поменять? Можно ли это сделать заранее? А позднее крайней даты?

Татьяна, Республика Алтай

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ» водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г., продлены на 3 года. Таким образом, вам необходимо поменять документ в апреле 2026 года, но не позже дня, который указан в пункте 4b вашего водительского удостоверения.

Сколько действует медсправка и каким водителям сложнее ее получить?

Произвести замену можно как ранее указанной даты, так и позже. Однако после нее управлять транспортным средством с таким водительским удостоверением запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

  • О порядке замены прав при получении вида на жительство в РФ рассказано тут.
