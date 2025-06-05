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Сколько действует медсправка и каким водителям сложнее ее получить?

Глава ГАИ разъяснил особенности прохождения медкомиссии водителями категории «С»

Вопрос от читателя «За рулем»:

У меня права категорий «А, «В», «С» должны были закончиться в позапрошлом году. Получил медсправку, но поскольку права были продлены на три года, менять их не стал. Недавно всё же решил заменить, и когда пришел в ГАИ, сказали заново проходить врачей, хотя срок действия справки не указан. Раньше действовала три года. Не стал спорить – пошел за новой справкой. Теперь, говорят, нужно делать ЭЭГ. В общем, буду ездить по старым правам еще год, но на будущее хотелось бы понимать, это произвол или требования закона?

Тимофей, г. Новосибирск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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С учетом положений Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения» предъявление медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами является одним из обязательных условий для выдачи российских национальных водительских удостоверений, в том числе взамен документов, срок действия которых истек.

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Получение такого медицинского заключения осуществляется в соответствии с Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС (кандидатов в водители ТС), утвержденным приказом Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092 н.

Указанным ведомственным нормативным правовым актом установлен срок действия медицинского заключения, который составляет один год.

Им же регламентируется перечень осмотров и обследований врачами-специалистами, инструментальных и лабораторных исследований. В частности, для водителей транспортных средств категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» обязательной является электроэнцефалография.

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Таким образом, требования Госавтоинспекции и медицинской комиссии в связи с заменой водительского удостоверения, срок действия которого истек, представляются обоснованными.

  • О том, кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году, рассказано здесь.

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«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 3231
05.06.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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