Сколько действует медсправка и каким водителям сложнее ее получить?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– У меня права категорий «А, «В», «С» должны были закончиться в позапрошлом году. Получил медсправку, но поскольку права были продлены на три года, менять их не стал. Недавно всё же решил заменить, и когда пришел в ГАИ, сказали заново проходить врачей, хотя срок действия справки не указан. Раньше действовала три года. Не стал спорить – пошел за новой справкой. Теперь, говорят, нужно делать ЭЭГ. В общем, буду ездить по старым правам еще год, но на будущее хотелось бы понимать, это произвол или требования закона?
Тимофей, г. Новосибирск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– С учетом положений Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» предъявление медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами является одним из обязательных условий для выдачи российских национальных водительских удостоверений, в том числе взамен документов, срок действия которых истек.
Получение такого медицинского заключения осуществляется в соответствии с Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей ТС (кандидатов в водители ТС), утвержденным приказом Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092 н.
Указанным ведомственным нормативным правовым актом установлен срок действия медицинского заключения, который составляет один год.
Им же регламентируется перечень осмотров и обследований врачами-специалистами, инструментальных и лабораторных исследований. В частности, для водителей транспортных средств категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» обязательной является электроэнцефалография.
Таким образом, требования Госавтоинспекции и медицинской комиссии в связи с заменой водительского удостоверения, срок действия которого истек, представляются обоснованными.
- О том, кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году, рассказано здесь.
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