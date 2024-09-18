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Лишили... категории в правах: как такое возможно и что делать?

Глава ГАИ объяснил порядок действий при отсутствии категории в/у в медсправке

Вопрос от читателя «За рулем»:

Я водитель 1 класса, за рулем с 1973 года. При замене прав мне отказались подтверждать категорию D, сославшись на то, что она не отмечена в медсправке. На медкомиссии мне тоже отказались открывать D, якобы из-за давления. Получается, что меня лишили прав, хотя я ничего не нарушал. Как выйти из этой ситуации?

ПетрП., Омская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097, при выдаче российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения соответствующие отметки и записи, содержащиеся в ранее выданном водительском удостоверении, переносятся в новое водительское удостоверение.

Загрузил багажник, и масса машины превысила 3,5 т: хватит ли прав категории «В»?

При этом в случае подтверждения наличия у водителя транспортного средства ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством в новое российское национальное водительское удостоверение вносятся отметки, подтверждающие наличие права управления тех категорий и подкатегорий транспортных средств, которые определены медицинским заключением.

Таким образом, выйти из описанной вами ситуации можно только одним способом: устранить медицинские ограничения, выявленные при прохождении медицинского осмотра, повторно пройти медкомиссию, получив заключение, разрешающее управление транспортными средствами категории «D», а затем обратиться в Госавтоинспекцию для оформления нового водительского удостоверения.

  • Можно ли вернуть права раньше срока лишения? Ответ – в этом материале.
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«За рулем»
Количество просмотров 2
18.09.2024
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«За рулем»
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