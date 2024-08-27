Вас лишили прав? – Вот как надо действовать!

«За рулем» объяснил, можно ли вернуть права пораньше и как это сделать

Вряд ли среди нас с вами найдется водитель, который бы с легкостью распрощался со своим водительским удостоверением. Но порой обстоятельства складываются таким образом, что приходится временно становиться пешеходом и пассажиром. Думаете, вам это точно не грозит? Водители, которые уже временно обрели статус пешеходов, тоже так думали. Так что изучить «матчасть» будет не лишним.

За что обычно лишают прав

В 2023 году наказание в виде лишения прав назначалось водителям почти 341 тысячу раз. Сколько конкретно человек подверглось такому наказанию, сказать сложно – порой среди нарушителей попадаются рецидивисты, которых лишают повторно, а то и в третий раз. Однако, как правило, одного раза водителям оказывается вполне достаточно.

Почти в половине (44,6%) случаев лишение прав назначалось за управление ТС водителем в состоянии опьянения, в трети (32,4%) — за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования. О том, как не попасть в неприятности в ходе стандартной проверки на трезвость, мы писали вот тут.

Сегодня предлагаем рассмотреть другие варианты нарушений, за которые можно лишиться водительского удостоверения. Весь список здесь мы публиковать не будем – в нем много довольно специфических нарушений. Если готовы углубиться в тему, добро пожаловать в главу 12 КоАП РФ. Здесь мы назовем самые распространенные нарушения «под лишение»:

оставление места ДТП;

управление автомобилем с видоизмененными, скрытыми или подложными номерами;

превышение скорости на 60-80 км/ч;

превышение скорости более чем на 80 км/ч;

повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч;

повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;

первый или повторный выезд на встречную полосу движения или трамвайные пути встречного направления (если это не объезд препятствия);

движение навстречу потоку по улице с односторонним движением.

Кто лишает прав и на какой срок

Сроки лишения водительских прав очень разные и напрямую зависят от тяжести нарушения.

Минимальный срок лишения – один месяц, но это очень редкая практика. Такое наказание назначают, например, за езду без номеров (ч.2 ст.12.2 КоАП РФ).

Максимальный срок, на который вас могут лишить прав, составляет 3 года. Он может получиться путем сложения наказаний за различные правонарушения (об этом чуть позже).

Сразу оговоримся: лишает прав не сотрудник ДПС, который остановил вас на дороге. Такие полномочия есть только у суда. Если суд признал вас виновным в правонарушении, за которое предусмотрено лишение прав, водитель обязан сдать права в отделение ГАИ.

Внимательно изучите копию решения суда – там должно быть указано конкретное подразделение Госавтоинспекции, куда следует отнести документ. Как правило, это подразделение, территориально относящееся к месту совершения правонарушения. Если названия подразделения нет, можно сдать права в ГАИ по месту жительства или в любом другом подразделении.

Куда и когда сдавать права

На то, чтобы сдать права, у вас по закону есть три дня (ч. 1.1 ст.32.7 КоАП РФ). Срок отсчитывается с того момента, когда суд вынес обвинительный вердикт. Если вы живете в одном городе, а нарушили в другом и права вас призывают сдать там, сделать это можно заказным или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Это важно, так как бывали случаи, когда при отправке почтой документы терялись. На этот случай у вас на руках будут доказательства, что права вы все-таки сдали, а не храните их дома в серванте.

Кстати, о хранении. Права будут находиться в ГАИ в течение всего срока лишения. Он отсчитывается от дня вступления в силу постановления суда. И тут есть важное «но»: если вы не уложились по срокам и не успели сдать права в течение трех дней с момента признания вас лишенцем, срок лишения прерывается. Возобновить его можно только сдав права на ответхранение в ГАИ. Это сделано специально для тех, кто документ не сдает и продолжает ездить за рулем, уже будучи лишенным прав.

А для того, чтобы повысить мотивацию водителей сдавать права своевременно, в законодательстве также предусмотрено наказание вплоть до обязательных работ на 100−200 часов или ареста на 15 суток.

Могут ли суммироваться сроки лишения прав

Да, такое вполне может быть. Все дело в том, что при повторном правонарушении, за которое предусмотрено лишение прав, сроки наказания за первое и второе нарушения складываются. Объясним на конкретной ситуации.

Допустим, Ивана Иванова лишили прав на 1,5 года за «пьянку» (ч.1ст.12.28 КоАП РФ). Но жизнь Ивана Иванова не учит ничему, так что спустя месяц он снова попадается инспекторам ГАИ, но уже за оставление места ДТП. За это его ждет лишение прав еще на 1,5 года (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). По действующему законодательству, сроки лишения прав у Ивана Иванова пойдут один за другим. Условно, если первый срок закончился 1 сентября, второй срок начнется на следующий день – 2 сентября. Таким образом, в статусе лишенца Иван Иванов будет пребывать в общей сложности 3 года.

Что будет, если поймают без прав

Тех, кто все же не сдал права и продолжает ездить, ждет весьма серьезное наказание. Это однозначно будет штраф в размере 30 000 рублей ч.2 ст.12.7 КоАП РФ. «Бонусом» возможен административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.

А еще ваш автомобиль подлежит задержанию и перемещению на спецстоянку (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ). Подробнее об этом мы писали вот здесь. Угадайте, на кого лягут расходы по транспортировке машины и ее хранению? – Правильно, на лишенца. Так что ездить без прав за рулем – не только рискованно, но еще и дорого.

Можно ли сократить срок лишения прав

На этот счет хороших новостей у нас нет: уж если вас лишили водительских прав, никакое хорошее поведение срок не «скостит». Лишение прав – тот самый случай, когда в историю проще не попадать.

Обжаловать лишение прав можно, но перспективы весьма туманные. Обычно суды довольно формально подходят к рассмотрению подобных дел, руководствуясь негласным принципом «нет оснований не доверять инспектору ГАИ». Справедливости ради, оформление по тяжелым статьям, за которые предусмотрено лишение прав, – процесс очень хлопотный и долгий. Так что вряд ли сотрудник полиции будет тратить свое и чужое время, если в ваших действиях не усматривается состав правонарушения. В противном случае прочитайте вот эту статью. В ней мы рассказываем о четырех верных способах доказать, что инспектор неправ.

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