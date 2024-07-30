Если инспектор неправ — 4 способа это доказать

«За рулем» объяснил, почему спорить с сотрудником ГАИ бессмысленно

Эта статья для тех, кто уверен: отстаивать свои права предусмотренными законами способами можно и даже нужно. Только сразу оговоримся: речь пойдет о способах борьбы с недобросовестными инспекторами ГАИ. «За рулем» осуждает бумагомарательство и жалобы просто ради жалобы. Вы тоже? Тогда поехали!

Совет 1: не путайте постановление и протокол

Часто в споре с инспектором ГАИ можно «подстелить себе соломки» еще на этапе оформления нарушения на дороге. Только не путайте протокол с постановлением. Почему это важно?

Многие знают, что отказываться от подписи протокола нельзя. А вот про то, что делать с постановлением, практически нигде не упоминается. Поэтому стоит запомнить следующее.

Постановление по делу об административном правонарушении – документ, который составляется, если инспектор уполномочен самостоятельно рассмотреть дело об административном правонарушении на месте. К таким нарушениям относятся, например, непристегнутый ремень, езда без ближнего света фар в дневное время, отсутствие страховки, превышение скорости и т.д. Выглядит постановление вот так.

Если водитель согласен с нарушением, протокол полицейский не составляет. Вы должны поставить свою подпись в документе и указать, что нарушение вы не оспариваете.

Но при этом у вас все равно есть 10 дней на обжалование подписанного вами постановления через суд.

Протокол по делу об административном правонарушении составляется в двух случаях. Во-первых, если вы не согласны с правонарушением в ситуации, описанной выше. Во-вторых, если было выявлено нарушение, за которое предусмотрено лишение водительских прав. Решение по таким делам инспектор принимать не может, он просто составляет материал и направляет его в суд. В таком случае обжалуем мы уже решение суда.

Образец протокола вы найдете тут. Отказ от подписи этого документа ничего вам не дает – вы просто лишаете себя возможности изложить свою версию событий.

Так что, если вы решили обжаловать решение инспектора через суд, найдите в протоколе графу «Объяснения и замечания по содержанию протокола» и подробно опишите, в чем вам видится нарушение со стороны инспектора.

Подытожим: постановление – решение о том, чем дело кончилось. Протокол – рассказ о том, как все было в деталях. Подписываем и тот, и другой документ, но по-разному. Обжалуем мы постановление, протокол обжаловать нельзя, ведь это просто рассказ. Сам по себе он ни к чему вас не принуждает.

Совет 2: требуем адвоката

Помните, вначале мы говорили о «подстилании соломки» еще на стадии общения с инспектором? Теперь, когда мы разобрались с постановлением и протоколом, можно начинать стелить. Пафосную фразу: «Я требую адвоката!» лучше оставить для голливудских фильмов и сериалов. В отечественной версии она звучит гораздо лаконичнее, но от того не менее эффективно.

Когда инспектор выносит постановление об административном правонарушении, он обязан спросить вас, согласны ли вы с ним. Если вы не согласны, инспектор составляет протокол. В протоколе мы находим уже знакомую нам графу «Объяснения и замечания по содержанию протокола» и пишем: «С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике».

Метод работает в случае, если инспектор уполномочен рассмотреть дело об административном правонарушении на месте (см. совет 1). Когда вы пишете эту фразу, вы заявляете ходатайство об участии в деле защитника. Теперь – ход инспектора. Он обязан ходатайство рассмотреть и вынести определение. В «полевых условиях» 99,9% сотрудников ГАИ делать этого не будут. А ведь тем самым полицейский нарушает ваше право на защиту. Скорее всего, суд сочтет, что правонарушение было оформлено с грубыми нарушениями, и постановление удастся обжаловать.

Подытожим: если вы не можете корректно сформулировать, в чем именно выражается ваше несогласие с нарушением, напишите в протоколе это предложение: «С нарушением не согласен, нуждаюсь в защитнике». Слишком длинные и запутанные фразы с юридической терминологией могут только усугубить ваше положение. Так что, чем проще – тем лучше.

Совет 3: убедитесь, что вы обращаетесь по адресу

Когда вы направляете жалобу лицу, не уполномоченному рассматривать такие нарушения, – считайте, что миссия провалена. В лучшем случае получите отписку, а в худшем эта жалоба будет бесцельно переходить из рук в руки. Как известно, плохая подготовка – это хорошо спланированный провал. Поэтому, прежде чем жаловаться на действия инспектора ГАИ, проанализируйте суть ваших претензий. От этого зависит, кому и куда вы будете писать. Вот небольшая шпаргалка:

Вид нарушения инспектора Инстанция Дисциплинарный проступок (хамство, общение «на ты», нецензурная лексика и т.д.) Начальнику подразделения ДПС, где служит инспектор Незаконные действия инспектора (злоупотребление служебными полномочиями, халатность) Заявление в суд о признании действий инспектора незаконными Преступление (неправомерное использование физической силы, взяточничество, незаконное задержание и т.д.) Заявление в территориальные следственные органы Нарушение прав и свобод человека (дискриминация по половому или национальному признаку и т.д.) Заявление в районную прокуратуру

Подытожим: всегда пишите жалобу «на холодную голову». Отталкивайтесь от того, какие действия инспектора вызвали у вас несогласие. Так вам будет легче найти нужного адресата. А чтобы действовать наверняка, посоветуйтесь с адвокатом, куда эффективнее подать жалобу. Если вы ограничены в средствах, обратитесь за бесплатной юридической консультацией.

Совет 4: не пытайтесь объять необъятное

Этот пункт – база, без которой никак не обойтись. Вам нравятся гигантские, не разбитые на абзацы тексты, из которых непонятно, что вообще хотел сказать автор?

Никто не любит размытое содержание и длинные сообщения – хоть в электронном виде, хоть на бумаге. Так что составляйте жалобу лаконично и по делу. Прикрепите доказательства и не забудьте про ссылки на упоминаемые нормативно-правовые акты.

Подытожим: поищите в открытых источниках примеры жалоб – наверняка ваш случай не уникален и кто-то уже пытался оспорить аналогичные действия инспектора. Графомания тут ни к чему, но и замалчивать свои претензии не стоит. В идеале следует показать свою жалобу паре-тройке человек и опросить их на предмет того, насколько понятно вы изложили свою мысль.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

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