Еду без фар в светлое время суток – за что штраф? Ответ главы ГАИ

Глава ГАИ объяснил, как и почему наказывают за езду без фар

Вопрос от читателя «За рулем»:

– С машины украли передние фары. Быстро купить замену не получается. Сотрудник ГАИ оштрафовал за езду без фар. Насколько это законно, ведь езжу я только в светлое время суток?

Василий И., г. Омск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В случае, если вам было назначено наказание по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей), то оно вполне правомерно, ведь управление транспортным средством без фар, предусмотренных его изготовителем, подпадает под действие пункта 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

Движение такого транспортного средства разрешается только к месту стоянки или ремонта лишь в светлое время суток. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости движение запрещено (пункт 2.3.1 Правил дорожного движения).

Можно ли покрывать фары бронепленкой? Ответ главы Госавтоинспекции тут.