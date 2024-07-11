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Еду без фар в светлое время суток – за что штраф? Ответ главы ГАИ

Глава ГАИ объяснил, как и почему наказывают за езду без фар

Вопрос от читателя «За рулем»:

С машины украли передние фары. Быстро купить замену не получается. Сотрудник ГАИ оштрафовал за езду без фар. Насколько это законно, ведь езжу я только в светлое время суток?

ВасилийИ., г. Омск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В случае, если вам было назначено наказание по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей), то оно вполне правомерно, ведь управление транспортным средством без фар, предусмотренных его изготовителем, подпадает под действие пункта 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

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Движение такого транспортного средства разрешается только к месту стоянки или ремонта лишь в светлое время суток. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости движение запрещено (пункт 2.3.1 Правил дорожного движения).

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«За рулем»
Фото:«За рулем»
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Фото:«За рулем»
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