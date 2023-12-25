Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли клеить на фары бронепленку? В новом Перечне неисправностей про это ничего не нашел.
А. Е., г. Новороссийск
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), среди прочего требует, чтобы не был изменен цвет огней внешних световых приборов и не нарушена их регулировка. Если указанные условия будут соблюдены, запрета на использование на фарах пленки нет.
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Примите также во внимание, что любая пленка, даже прозрачная, является дополнительным препятствием на пути светового луча, поэтому в той или иной степени ухудшает светотехнические характеристики внешних световых приборов.
- Полный список запрещенных изменений в конструкцию ТС тут
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