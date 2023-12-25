#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто
25 декабря
В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто
Мантуров: российские автомобили могут...
Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?
25 декабря
Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?
Глава ГИБДД уточняет тонкости Перечня...
Друг «прокачал» двигатель – машина поехала! Мне стоит сделать так же?
25 декабря
Друг «прокачал» двигатель – машина поехала! Мне стоит сделать так же?
Эксперт «За рулем» рассказал, каких ошибок...

Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?

Глава ГИБДД уточняет тонкости Перечня неисправностей по светотехнике

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли клеить на фары бронепленку? В новом Перечне неисправностей про это ничего не нашел.

А. Е., г. Новороссийск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

– Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), среди прочего требует, чтобы не был изменен цвет огней внешних световых приборов и не нарушена их регулировка. Если указанные условия будут соблюдены, запрета на использование на фарах пленки нет.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Примите также во внимание, что любая пленка, даже прозрачная, является дополнительным препятствием на пути светового луча, поэтому в той или иной степени ухудшает светотехнические характеристики внешних световых приборов.

  • Полный список запрещенных изменений в конструкцию ТС тут
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 6
25.12.2023
Фото:Unsplash и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0