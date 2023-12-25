Хочу покрыть фары бронепленкой – это разрешено?

Глава ГИБДД уточняет тонкости Перечня неисправностей по светотехнике

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли клеить на фары бронепленку? В новом Перечне неисправностей про это ничего не нашел.

А. Е., г. Новороссийск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), среди прочего требует, чтобы не был изменен цвет огней внешних световых приборов и не нарушена их регулировка . Если указанные условия будут соблюдены, запрета на использование на фарах пленки нет.

Примите также во внимание, что любая пленка, даже прозрачная, является дополнительным препятствием на пути светового луча, поэтому в той или иной степени ухудшает светотехнические характеристики внешних световых приборов.

Полный список запрещенных изменений в конструкцию ТС тут