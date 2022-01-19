Может ли бронепленка на фарах привести к лишению прав?
Виталий, г. Бор
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Приложение № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускает устанавливать не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические элементы, включая бесцветные или окрашенные пленки.
Ответственность водителя наступает только в том случае, если нанесение пленки приведет к изменению цвета внешних световых приборов, чем будет также нарушено требование пункта 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090).
Ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов грозит водителю только в том случае, если в результате нанесения пленки цвет огней внешних световых приборов спереди будет иным, чем белый, желтый или оранжевый.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»