В каком случае забота о светотехнике может оставить автомобилиста без водительских прав, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Может ли бронепленка на фарах привести к лишению прав?

Виталий, г. Бор

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Приложение № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускает устанавливать не предусмотренные конструкцией светового прибора оптические элементы, включая бесцветные или окрашенные пленки.

Ответственность водителя наступает только в том случае, если нанесение пленки приведет к изменению цвета внешних световых приборов , чем будет также нарушено требование пункта 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090).

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