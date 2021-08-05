С докаткой можно ездить? Брызговики в законе? «Мухобойку» снимать?

Новые требования к техническому состоянию машин вызывают у водителей много вопросов.

Власти затягивают гайки в отношении технического состояния машин. Скоро вступит в силу пакет поправок к «Техническому регламенту безопасности транспортных средств», а МВД готовит изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре». Ожидается, что ГИБДД разрешат на дорогах проверять состояние автомобилей.

Однако в законах, управляющих жизнью автомобилистов, даже после внесения всех поправок остаются нестыковки.

Докатка: кто разрешил?

Запасным колесом нештатной размерности и массы (колесом временного использования) теперь комплектуют не только «премиум», но и многие бюджетные модели. Внешний диаметр такой запаски может отличаться от диаметра штатных шин. В инструкции по эксплуатации, дабы сгладить возможные последствия, порой предписывают не ставить докатку на ведущую ось. А если все оси ведущие? Непонятно.

Докатка занимает меньше места в багажнике, но большинство россиян предпочло бы полноразмерную запаску — с ней спокойнее.

Плоха докатка не только тем, что портит устойчивость и управляемость. Установка докатки вызывает неравномерный износ остальных колес. Возможен перегрев дифференциала. Увеличивается тормозной путь. АБС и ESP, отвечающие за безопасность, при езде на докатке могут работать некорректно или отключаться.

Отсюда ограничение скорости — обычно 80 км/ч. Но даже зимой разрешена летняя докатка — притом что остальные три колеса на «гвоздях»!

Путаница заложена в ПДД. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, упоминает и установку шин разных моделей на одну ось. Тезис размытый: получается, на две оси — можно?

Одновременно пункт 2.3.1 основного текста Правил отмечает только пять видов неисправностей, при которых двигаться категорически нельзя. Пробитых шин среди них нет. Поэтому, если водитель не способен починить шину немедленно, то может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением мер предосторожности. Хоть на пробитой шине, хоть на «неправильной», даже если она изношена сверх меры. На техосмотре состояние запаски никого не интересует. Колесо от телеги вполне подойдет, а уж докатка и подавно. Главное — на вопрос инспектора дать верный ответ: следую к ближайшему месту ремонта.

Детское кресло и подушка безопасности

Функция отключения подушки безопасности со стороны пассажира в машине может быть, а может и не быть. В ПДД есть пункт о перевозке детей и в нем нет рекомендаций относительно подушки. Подробности должны быть расписаны в руководстве по эксплуатации, но большинство машин у нас покупают на вторичке, они не всегда укомплектованы руководством.

Детское кресло на переднем сиденье следует устанавливать развернув против движения и отключив подушку. Если этого не сделать, в случае фронтального столкновения подушка «отработает» по креслу, что может вызвать крайне тяжелые последствия. А можно ли возить ребенка на переднем сиденье машин с неотключаемой подушкой? Прямого запрета нигде нет…

Брызговики непредусмотренные

ПДД запрещают эксплуатацию машин, на которых «отсутствуют предусмотренные конструкцией… грязезащитные фартуки и брызговики». За их отсутствие положен штраф 500 рублей по статье КоАП 12.5.

Дилеры многих марок продают легковушки в комплектациях без брызговиков. Их иногда предлагают докупить — отдельно или в составе пакета опций.

Но как разобраться, предусмотрены брызговики конструкцией или нет?

Брызговики перестали ставить на многие модели. Но они вроде как допустимы — формально днище не относится «к зоне наружной поверхности кузова».

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У множества моделей защита от вылетающих из-под колес воды и камней обеспечена конструкцией подкрылков, порогов и бамперов — такое узаконено Техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств». Ездить на них можно без брызговиков. Являются они обязательными для данной модели или нет, как объясняет ГИБДД, можно узнать из руководства по эксплуатации (уже после покупки машины), у дилера (честно?) или изготовителя.

ДПС на отсутствие брызговиков реагирует крайне вяло: сама не знает, положены они или нет. Но многим брызговики нравятся, поскольку защищают кузов от пескоструйки.

Можно ли ставить брызговики, если они НЕ предусмотрены конструкцией? Например, Весту выпускают без брызговиков, но на рынке продаются десятки вариантов брызговиков, передних и задних. Ситуация спорная.

Пункт 7.18. «Перечня неисправностей» запрещает вносить в конструкцию какие-либо изменения без разрешения ГИБДД. В то же время брызговик не входит в конкретизированный список запрещенных переделок.

«Мухобойку» снимите

Дефлектор капота, он же спойлер или защита капота — в просторечии «мухобойка» — защищает капот и стекло от камней и насекомых (но это не точно). Выпускается для всех марок и моделей, кроме Ауруса, Роллс-Ройса и спорткаров.

Стоимость легального оформления установки банальной «мухобойки», по замыслу властей, в десяток раз выше стоимости самой «мухобойки».

С 1 февраля вступили в силу новые требования к доработке (тюнингу) автомобилей. По ГОСТ 33670–2015 «в зоне наружной поверхности кузова» не должно быть инородных элементов, которые «могут нанести травму». Травмобезопасность мухобойки может определить только техническая экспертиза. А поправки в Техрегламент содержат требования к дефлекторам, спойлерам, сплиттерам и всему, что подходит под описание «декоративный элемент».

Все они по-прежнему в свободной продаже и формально не запрещены. Но уже сегодня инспектор вправе спросить: «А это у вас что? Оно зарегистрировано? Нет? Снимайте!»

По правде, «мухобойки» совершенно не жалко. Аэродинамическая польза их не доказана. Красота под вопросом. Камни все равно прилетают. Но то, что «мухобойки» превращают капот в труху в местах крепления, а зимой из-под них не вычистишь лед — факт.

Как накажут? И накажут ли вообще? Пересмотр правил техосмотра и уже состоявшаяся его «отвязка» от ОСАГО затормозили внедрение поправок, наделяющих ГИБДД правом проверять техническое состояние машин прямо на дорогах и аннулировать диагностические карты. Материалы по теме Еще жестче — новые требования к фото с пунктов ТО В зависимости от «степени тяжести» неисправности инспектор будет принимать решение — отпустить, потребовать произвести ремонт сию минуту (скажем, лампу заменить) или отправить на внеплановый техосмотр. На устранение неполадок и сам техосмотр выделено 72 часа. Не уложился — следует изъятие СТС. Введение новых правил техосмотра отложено с весны как минимум до октября, в том числе потому, что слишком мало пунктов ТО готовы работать по новым правилам. Появление еще и «внеплановых техосмотров» усугубит ситуацию, поэтому достаточно велик шанс, что проект остановят.

Зачем это нужно?

Во всем, что касается технической регламентации, мы постоянно подстраиваемся под нормативы ООН, подчас переписывая оттуда целые разделы. Несмотря на то, что у нас другие условия. Например, пробить колесо — раз плюнуть. И не от дурости народ упорно норовит налепить пленку на рассеиватели фар — просто у нас слишком много камней. У нас другой климат, другой автопарк, другой уровень доходов. Хотелось бы, чтобы кто-то это учитывал при составлении законов.

Что изменится в процедуре техосмотра, узнайте тут.

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Фото: «За рулем» и Depositphotos