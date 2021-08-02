Список из 90 пунктов для прохождения техосмотра снова изменят

Процедуру ТО необходимо упростить — этот вопрос обсуждали эксперты на круглом столе, посвященном проблемам техосмотра, который прошел в Общественной палате РФ.

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С 22 августа проходить техосмотр для того, чтобы купить полис ОСАГО, не нужно, но с 1 марта следующего года вступает в силу штраф за отсутствие техосмотра. А значит, в феврале на пунктах ТО будет столпотворение —там не справятся с потоком желающих получить диагностическую карту, напоминает «Российская газета».

Что предлагается изменить в процедуре техосмотра?

Эксперты напомнили, что Венская конвенция предусматривает обязательный техосмотр грузовиков и автобусов. Что же касается легкового транспорта, не задействованного в перевозках, то в Конвенции это лишь рекомендательная норма, поэтому отмена техосмотра в данной сфере не будет противоречить указанному документу. Но есть опасения, что тогда некоторые страны могут ввести свои меры, например, заставить наших автомобилистов проходить ТО при въезде в страну.

Проверять при техосмотре надо только то, что напрямую влияет на безопасность. Нынешний список ТО из 90 пунктов можно сократить в полтора раза, полагают некоторые эксперты.

Техосмотр — это фикция, отметил член Общественной палаты Владимир Винницкий. Никто из тех, кто его проводит, не понес ответственности за то, что автомобиль попал в аварию из-за неисправности. А вот владелец несет ответственность за техническое состояние автомобиля.

По данным РСА, из-за технической неисправности в России происходит около 2 тысяч ДТП в год — 0,1% от всех ДТП. Начиная с 2012 года 80% автовладельцев диагностическую карту покупают без прохождения ТО, и никаких катастрофических последствий этого на дорогах не наблюдается. Значит, ТО вполне можно сделать добровольным, как предложил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

Где пройти техосмотр?

Сейчас в стране 5650 пунктов ТО, но только 353 обратились за проведением проверки на соответствие новым требованиям, а получили положительное заключение только 35. И куда 1 марта поедут 46 миллионов транспортных средств проходить ТО?

Вопрос техосмотра рассмотрит правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, в соответствии с поручением вице-премьера Марата Хуснуллина. Но когда состоится заседание этой комиссии, неизвестно.

В отличие от ГИБДД, Совфед хочет ужесточить меры и выступает за скорейшее введение штрафов с камер за отсутствие техосмотра.



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