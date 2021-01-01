В законе снова не хватает одного очень важного слова, что перевернуло значение сертификации и заставит регистрировать даже нештатные подогревы и ГБО.

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Эпопея с забытыми словами в Техрегламенте продолжается. Мы уже писали, что в документе фактически прописали запрет на ремонт автомобилей с использованием б/у запчастей. Во фразе, запрещающей установку восстановленных деталей на автомобили, исчезло слово «новые» (в законах других стран запрет распространяется только на новые машины, идущие по конвейерам заводов-изготовителей).

Теперь история повторяется. Уже с понедельника, 1 февраля 2021 года, вступают в силу новые правила проверки изменений в конструкцию ТС, которые прописаны в ГОСТе 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», отсылающий нас к Техрегламенту.

Составители документа традиционно забыли очень важное уточнение — в пункте 77 этого документа не хватает слова «типа» перед третьим (последним в цитате) словосочетанием «транспортного средства»:

«Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях: 1) при установке на транспортное средство компонентов: предназначенных для этого транспортного средства…».

В результате каждый конкретный автомобиль оказался уникальным и требующим отдельной сертификации при установке любых типовых, но не родных деталей. Коснется это и газобаллонного оборудования, например.

«Во всем мире, если оборудование сертифицировано для конкретного типа ТС, его можно устанавливать без ограничений. Но у нас забыли слово „тип“. И получить сертификат для конкретной модели нельзя. Нужно получить сертификат на конкретное оборудование для конкретного автомобиля, что, в принципе, противоречит всей идее сертификации», — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Например, владельцы той или иной модели могли бы без хлопот покупать и устанавливать, скажем, бампер особого дизайна, который выпускает та или иная фирма (но не сам автопроизводитель), если этот бампер сертифицирован для данного типа транспортного средства. Но не могут, потому что сертификат нужен для просто транспортного средства — конкретно этого автомобиля. Это применимо практически к любым заменам и доработкам. Даже если вы решите дооснастить кресла обогревами.

Одновременно усложнится и процедура сертификации. В частности, экспертные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений в конструкцию автомобиля будут заноситься в реестр Минэкономразвития. Нет записи данных — нет и разрешения на тюнинг.

При этом в ГОСТе оговорено, какими методами должна проводиться оценка автомобиля специалистом лаборатории.

«Если раньше он мог необоснованно произвести оценку экспертным методом — прикинуть, можно это или нельзя, то сейчас придется использовать какое-то оборудование. Идея НАМИ — в том, чтобы максимально регламентировать действия экспертов», — отмечает Антон Шапарин.

О других особенностях Техрегламента вы можете узнать здесь.

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