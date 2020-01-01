Что-то не светят? Пара способов отрегулировать фары

А еще можно отполировать, заменить, протереть и в конце концов — включить.

Ночная езда, может быть, и романтична, но гораздо опаснее дневной. А если водителю при этом кажется, что фары светят «как-то не так», романтика быстро улетучивается, скорость снижается, а нервы напрягаются. В такие минуты часто хочется установить дополнительные фары, сменить галоген на ксенон или светодиоды, а то и поменять машину… Но иногда могут помочь куда более простые решения.

Отрегулировать

Очень может быть, что вы давно не регулировали фары, а потому вместо дорожного полотна они пытаются осветить либо небо, либо пятачок прямо перед машиной. Рецепт очевиден: фары необходимо отрегулировать, причем и в горизонтальной плоскости тоже . Ведь если они «косят» в сторону встречной полосы, то ослеп­ление встречных обеспечено. А если «наведены» на обочину, то дороги вам не видать. Наиболее точную регулировку фар можно сделать на сервисе, а заплатить придется от 500 рублей .

Как проверить

Проверить регулировку фар автомобиля самостоятельно можно, установив его в темное время суток на ровной площадке в пяти метрах от любой стены. Если автомобиль не загружен, то регулятор высоты фар должен находиться в положении «0». Рулеткой измеряем расстояние от земли до середины фары, обозначенной точкой на ее прозрачном колпаке. Включив ближний свет, мы увидим на стене две характерные «галочки». Верхние границы горизонтальных участков должны быть примерно на 50 мм ниже, чем середины фар. Если одна фара светит заметно выше или ниже другой, или обе они сильно разрегулированы, можно восстановить правильное положение самостоятельно.

Как отрегулировать

У всех автомобилей доступ к регулировочным винтам достаточно удобен. Хотя желательно перед процедурой ознакомиться с инструкцией, потому что иногда нужны длинные ключи или отвертки. Самое важное — отрегулировать положение по высоте. Если увидели сильную разрегулировку, то вспомните, с чем она может быть связана. Это может быть следствием замены лампы с непопаданием в элементы крепления или легкого тычка бампером в препятствие, от которого внешних повреждений не видно, но регулировка фар нарушилась. При сильной разрегулировке лучше обратиться в сервис .

А если в дороге?..

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Есть еще более простой способ проверить регулировку фар. Он подойдет для ночного путешествия, если вам вдруг покажется, что они светят совсем не туда. На ровной горизонтальной дороге надо подойти вплотную к бамперу автомобиля с включенными фарами и приложить руку к брюкам в том месте, где проходит граница света. Затем следует отойти от машины метров на пять и посмотреть на взаимное положение границы света и вашей метки на брюках. Линия света должна опуститься на те же 50 мм. То же нужно проделать и со второй фарой. При этом фару, которую сейчас не проверяем, желательно чем-то заслонить.

Кстати, ситуация с освещением звездного неба вместо асфальта возможна на автомобилях без автоматического корректора уровня светового пучка: мешок картошки в багажнике тут же задерет нос машины кверху. В таких случаях достаточно покрутить колесико регулировки положения фар — если, конечно, автомобиль не совсем уж древний.

Схема регулировки фар: Н — высота центров секций ближнего света фар; D — расстояние между центрами секций ближнего света фар

А они включены или нет?

Звучит наивно, но один из авторов недавно угодил в смешную ситуацию сразу после посещения фирменного автосервиса. На улице стемнело, вдобавок дождик начал накрапывать, а перед капотом — непривычные сумерки: это как? И только через несколько минут всё прояснилось: сервисмены в ходе обслуживания переключили рычажок управления головным светом с «автомата» на дневные огни — вот фары и не включились! Автоматика балует нас.

Может, просто протереть?

Грязная фара — плохая фара. Когда за бортом слякотно и грязь летит из-под колес всех машин, любой водитель время от времени хватает тряпку и протирает фары. Однако и в сухую погоду фары могут быть покрыты коркой застарелой грязи, удалить которую вечно некогда. Помните: протирая фары «насухо», мы царапаем поликарбонатное «стекло». В итоге под воздействием солнечного ультрафиолета и протирок фара постепенно становится мутной и желтоватой. Наружную поверхность прозрачного колпака нужно отполировать.

Как полировать

Существует два основных способа полировки фар: механический и химический.

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При первом способе поверхность фары шлифуют в несколько приемов мельчайшей наждачной бумагой, постепенно уменьшая ее зернистость. Затем полируют специальными препаратами — они имеются в продаже. Более технологично воспользоваться абразивными и полировальными кругами с помощью дрели. За эту услугу на СТО возьмут от 1000 рублей. Второй способ основан на растворении и самовыглаживании наружного слоя пластика фары струей растворителя, доведенного до парообразного состояния. Процесс быстрый, поэтому его любят использовать автосервисы. За такую работу возьмут не меньше 1500 рублей. При химической полировке удалить слишком глубокие царапины на пластике не удастся. Они станут малозаметны, но останутся. Стоимость оборудования для самостоятельной полировки паром — от 3000 рублей.

После полировки можно за 2500 руб­лей нанести дополнительную защиту — лак или жидкое стекло. Это продлит нормальную работоспособность фары.

А если фары грязные изнутри?

При потере герметичности фара может загрязняться изнутри. Удалить пыль можно только при демонтаже фары. Надо определить путь проникновения пыли и принять кардинальное решение: герметизировать фару или менять . Если просто потерян колпак, достаточно его установить, а вот если треснул корпус, то лучше задуматься о замене.

При очистке фары в нее (без ламп!) заливают чистую воду, в которую можно добавить моющее средство (промывать при этом придется дольше). Окончательная промывка — дистиллированной водой. Затем сушим фару и проверяем наличие колпачков и фильтров дренажных отверстий.

Вентиляционные отверстия часто закрыты цветными пластмассовыми колпачками. Снимаем и осматриваем, есть ли под ними фильтры. Если нет, можно вложить небольшой кусочек ваты.

Меняем старые лампы на новые

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Старые лампы светят хуже новых — это факт. Примерный срок службы обычной галогеновой лампы составляет около 500 часов. Причем к концу жизни светят лампы гораздо слабее. Колбы темнеют и начинают поглощать световой поток. У навороченных ламп («плюс 50» и прочих «улучшенных») срок жизни в несколько раз меньше.

Цены на лампы Н4 (это самые распространенные в массовом сегменте) начинаются со 150 рублей за штуку. А стоимость «самых брендовых» с максимальными обещаниями может достигать 1500 рублей за комплект. Напоминаем, что менять лампы надо только парами . Кроме того, категорически запрещено устанавливать лампы повышенной мощности: они будут слепить встречных водителей и быстро выведут из строя фары.

При замене ламп держите их только за цоколь, не касаясь поверхности стекла. Следы жира быстро выведут лампу из строя

Улучшаем питание

Старая проводка автомобиля дает большие потери напряжения на многочисленных контактах. Поэтому вместо напряжения батареи, равного 14,2–14,4 В, на колодке включенной лампы порой оказывается менее 11 В. А расчетное напряжение производители ламп принимают равным 13,5 В.

Перебирать всю проводку старого автомобиля — дело неблагодарное и не так чтобы реальное. Гораздо проще запитать лампы через дополнительное реле короткими, толстыми проводами напрямую от аккумуляторной батареи. При этом штатный провод на лампу будет запитывать вместо нее обмотку реле, силовые контакты которого выдадут напряжение через предохранитель сразу на спирали ламп.

Такой готовый блок реле с проводкой стоит не дороже 1000 рублей, зато сильно упрощает подкапотную «электрическую» возню

Некоторые автоконцерны, заботясь (и рекламируя) о продлении срока службы ламп с помощью регуляторов напряжения, снижают напряжение на лампах. У некоторых автомобилей группы Volkswagen измеренное напряжение составляет всего 11 В вместо привычных 13,5. Напряжение можно перепрограммировать, но для этого нужен либо дилерский сканер, либо соединительный кабель со встроенной электронной начинкой, а также ноутбук с программным обеспечением. Тогда напряжение можно увеличить программно.

Подключение дополнительного реле

А что еще?

На некоторые автомобили можно установить омыватели фар: цены начинаются от 3300 рублей.

Если на вашей машине установлены простые рефлекторные фары, можно вставить в них линзованные модули. Иногда автовладельцы устанавливают линзованные фары с разборки от машин в более дорогих комплектациях. Некоторые аналогичным образом устанавливают и ксенон от дорогих вариантов машин той же марки, но к нему необходим автомат регулировки угла наклона светового пучка. Кроме того, технический регламент запрещает замену источника света, либо такую переделку необходимо сертифицировать и вписать в документы .

Стоит ли переплачивать за светодиодные фары при покупке недорогого автомобиля? Ответ — в сравнительном тесте «За рулем».