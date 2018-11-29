Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам

Спецтест фар, в рамках которого эксперты «За рулем» погоняли по своей фирменной методике два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом», бурно обсуждался на форуме. В частности, читатели интересуются, по какой причине древние галогенные фары продолжают устанавливать на автомобили, тогда как ксенон практически ушел в прошлое.

В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» ­на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся. Не логичнее ли отказаться от галогенок?

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Тенденция такова, что на дорогих машинах светодиоды постепенно вытесняют газоразрядные лампы. Ксенон уже днем с огнем не сыщешь. Причины очевидны: с развитием технологий и ростом объемов выпуска светодиодные источники света становятся дешевле и работают эффективнее ксеноновых ламп.

Однако пока светодиоды не настолько дешевы, чтобы заменить еще и галогенки. Поэтому на бюджетные модели в ближайшее время еще будут устанавливать фары с галогенными лампами. И не всегда светодиоды светят лучше галогенных фар, поэтому мы периодически проводим (и будем проводить) сравнительные тесты светотехники.