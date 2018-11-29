Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам

В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся. Не логичнее ли отказаться от галогенок?
Тенденция такова, что на дорогих машинах светодиоды постепенно вытесняют газоразрядные лампы. Ксенон уже днем с огнем не сыщешь. Причины очевидны: с развитием технологий и ростом объемов выпуска светодиодные источники света становятся дешевле и работают эффективнее ксеноновых ламп.
Однако пока светодиоды не настолько дешевы, чтобы заменить еще и галогенки. Поэтому на бюджетные модели в ближайшее время еще будут устанавливать фары с галогенными лампами. И не всегда светодиоды светят лучше галогенных фар, поэтому мы периодически проводим (и будем проводить) сравнительные тесты светотехники.
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