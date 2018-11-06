В статье о сравнении восстановленных фар со штатными (ЗР, № 8, 2018) вы пишете, что замена ксеноновых фар — дорогое удовольствие. Но ведь можно менять только лампочки! А вот насколько реально изнашиваются остальные элементы, например рассеиватель? И что является причиной?
Замена ламп — полумера. Полностью «зрение» машине она не вернет. Ведь стареют еще рассеиватель и отражатель линзы.
Рассеиватель страдает от дорожного «пескоструя» и протирания фар на сухую, отражатель со временем неизбежно выгорает и облезает. Именно поэтому для эффективного восстановления головного света нужно менять либо линзу в сборе, либо целиком фару, о чем мы и говорили в данном материале.
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- Свет автомобиля — глаза водителя! Безопасность на дороге достигается благодаря своевременному уходу и использованию качественных ламп.
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