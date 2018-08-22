Большой тест фар: восстановленные против штатных

Эксперты «За рулем» выяснили, стоит ли тратить деньги на переделку фар подержанной машины, «зрение» которой успели подсадить возраст и пробег. Фары с неоригинальными LED-линзами прошли испытания наравне со штатными галогенками, светодиодами и ксеноном..

Новые источники света — ксенон, светодиоды, матричная технология — вывели автомобильный свет на принципиально новый уровень. Но что толку от благих намерений инженерного гения, если они одновременно добавляют автовладельцам проблем? Пластиковые рассеиватели фар мутнеют, линзы выгорают — и лет через пять (а бывает, что и раньше) эффективность головного света заметно проседает. В возрасте семи лет иные машины вовсе «слепнут», несмотря на навороченное нутро. И что делать?

Неоригинальные Bi-LED-модули освещают дорогу не хуже штатной светотехники и при этом существенно дешевле. Самый серьезный их недостаток — по закону такую переделку нужно зарегистрировать.

Штатный биксенон

Штатный галоген

Штатный Bi-LED

Bi-LED-линзы Luma



Рецепт на очки

Лекарства для лечения автомобильного зрения известны: замена ламп, восстановление линз, полировка рассеивателей. Максимальный эффект дают все средства одновременно, но на такую терапию решается далеко не каждый, предпочитая ограничиться полумерами. Замена фары в сборе — вовсе решение для сильных духом, ибо цены на ксеноновую и светодиодную светотехнику заставят взвыть даже людей с твердыми доходами. Поэтому мы решили проверить, что дает компромис­сный вариант, набирающий популярность в России, - установка светодиодных линз в сборе. Это заметно дешевле, чем купить пару фар.

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Нет-нет, мы не пропагандируем «колхозный» тюнинг, когда в галогенную оптику устанавливают ксеноновые или светодиодные лампы! Как показали многочисленные наши тесты (ЗР, № 5, 2018), ничего путного из этой затеи не выйдет, да и вписать такой тюнинг в рамки закона нельзя.

Речь о другом. Мы взяли на тест Bi-LED-линзы фирмы Luma, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН 112–01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары». Проверка проведена аккредитованной Росстандартом фотометрической лабораторией Архилайт и подтверждена соответствующим сертификатом.

Подобная переделка автомобильных фар действительно допустима. Например, мы установили и должным образом зарегистрировали ксенон в фары редакционной Гранты (ЗР, № 12, 2016).

Линзы в сборе имплантируются в фары сравнительно просто. Посадочные места производители тюнинговых линз адаптируют под штатные элементы. Можно внедрить модуль и в рефлекторную оптику. Рассеиватель сейчас правильнее называть просто защитным колпаком, так как в современных фарах он не участвует в формировании пучка — за это отвечает линза. Так что самая большая сложность — отсоединить рассеиватель от корпуса для проведения работ, поскольку современную оптику делают неразборной.

В каждом Bi-LED-модуле Luma установлено по шесть светодиодов. Каждый накрыт персональной миниатюрной линзой плюс одна большая общая. Все источники света работают постоянно. Переключение между ближним светом и дальним происходит с помощью подвижной шторки. Модули оснащены креплением, адаптированным под популярные линзы Hella и Koito, что упрощает замену.

Технические характеристики Bi-LED-модулей Световой поток (дальний свет, на один модуль) 2780 лм Световой поток (ближний свет, на один модуль) 1750 лм Мощность 44 Вт Цветовая температура 5700 К Срок службы 100 000 ч Гарантия 6 лет

Палата выздоравливающих

Мы долго выбирали группу тестовых машин для сравнительных испытаний на Дмитровском автополигоне. Остановились на популярном кроссовере Mazda CX‑5 — не только потому, что он входит в топ‑25 рынка, но и основываясь на информации от установщиков альтернативного света: они уверяют, что владельцы автомобилей японских и корейских марок чаще обращаются за подобными доработками, чем покупатели немецких машин. Но, конечно, установить линзы можно почти в любую модель.

Основу тестовой группы составили три СХ‑5 первого поколения. В центре внимания — автомобиль с интегрированными в штатные фары Bi-LED-линзами Luma. Вместе с ним выступают такие же машины с нетронутым заводским светом: одна с простыми галогенками, вторая с биксеноном. Компания подобралась просто идеальная: вся троица — 2012–2013 годов выпуска, с пробегом 66 000–67 000 км. Это значит, что рассеиватели фар этих машин потрепаны жизнью примерно в равной степени.

Мазды с галогеном и ксеноном мы никак не дорабатывали. Они выступают с родными лампами, которые работали без замены с момента покупки автомобилей у дилера, и с родными линзами, уже не самыми прозрачными. В этом суть нашего теста — сопоставить подсевший с годами штатный свет с альтернативным, который может установить каждый.

На роль идеального референсного автомобиля пригласили свежий CX‑5 второго поколения со штатными LED-фарами. Все машины заранее проверили на предмет правильной регулировки фар.

Без светоотражающего жилета проводить тест затруднительно. Замерщик передает зафиксированные значения по рации, но визуальный контроль его перемещений для правильного заполнения таблицы необходим.

Свет против тьмы

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Работа на Дмитровском автополигоне начинается привычно. Пока фотограф в сгущающихся сумерках ищет удачные ракурсы, команда расставляет на асфальте сетку из конусов. Расстояние между ними — 10 метров. У каждой вешки мы будем измерять люксметром освещенность, которую дают фары каждой машины, и по результатам замеров нарисуем световые пучки каждой фары. Границу света и тьмы проводим по значению освещенности в один люкс — всё, что ниже этого значения, с водительского места воспринимается как темнота.

Мазды с галогеном и ксеноном в режиме ближнего света выступили предсказуемо: дальность не самая впечатляющая. Свет «иссяк» на отметке около 70 метров. Обратите внимание на разницу в форме пучка: у газоразрядной оптики он сильнее смещен в сторону правой обочины.

Будь оба автомобиля новыми, превосходство ксенона было бы внушительнее. У его ламп уже к трехлетнему возрасту заметно проседает яркость, а нашему подопытному СХ‑5 исполнилось пять лет. Именно по этой причине газоразрядные лампы рекомендуют менять парами. С галогенками же подобного не происходит.

Сравнение ближнего света Bi-LED-линзы Luma

Штатный Bi-LED

Штатный биксенон

Штатный галоген



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Как только на исходную позицию вышли кроссоверы со светодиодными лампами, у «обходчика» конусов прибавилось работы. Машина со штатным светом добила до 150‑метровой отметки. А установленные нами в четвертую машину светодиодные линзы перекрыли это достижение на 40 метров! Не спешите обвинять их в беспощадном отношении к глазам встречных водителей: самые дальние освещенные, по показаниям люксметра, конусы расположены на двух правых по ходу движения линиях — фактически на правой стороне дороги и на обочине.

Непосредственно перед машиной и левее, где есть вероятность ослепить встречных, заводская LED-фара светит даже сильнее тюнинговой. Например, на левой средней линии на расстоянии 60 метров от машины в первом случае мы намерили два люкса, а во втором — один. Интересно, что для человеческого глаза картина складывается иначе. Это видно на фотографиях: неродные LED-фары светят ярче и равномернее штатных. В плюсы штатных запишем более широкий пучок на небольшом расстоянии от бампера, что помогает при маневрах на неосвещенных дорогах на небольших скоростях.

Сравнение дальнего света Bi-LED-линзы Luma Штатный Bi-LED

Штатный биксенон

Штатный галоген



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Изучив протоколы измерений в режиме ближнего света, мы уже догадывались, чего ждать от дальнего: в большинстве случаев сложившаяся иерархия сохраняется. В споре машин с LED-оптикой так и произошло. CX‑5 второго поколения «достал» своим светодиодным светом до 240 метров, старая машина с установленными светодиодными линзами — до 280 метров. В обоих случаях это отменный результат, с которым можно уверенно чувствовать себя на трассе.

Галогенный свет «выстрелил» дальше ксенона: четверть километра против 220 метров. Помимо уже упомянутого снижения яркости газоразрядных ламп сыграл роль еще один фактор. У простенькой Мазды ближний свет и дальний работают от разных ламп. Вторая вступает в дело редко, и ее рефлекторная секция идеально сохраняется на протяжении многих лет. А ксеноновый свет на CX‑5 бьет из одной лампы и через одну линзу. То есть расходует ресурс лампы и линзы по большей части ближний свет, но при этом одновременно страдает и дальний. Вот и результат: поездившая Mazda CX‑5 с галогенками дала более эффективный дальний свет.

На операцию!

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В случае с Маздой СХ‑5 прогресс оптики соответствует теории: ксенон лучше галогена, но хуже светодиодов . Годы достаточно быстро оставляют отпечаток на фарах — в полировке нуждаются рассеиватели всех трех взятых нами машин первого поколения. Иными словами, задуматься над доработкой головной оптики владельцам было бы нелишне.

Нештатные линзы качеством освещения дороги, признаться, поразили. Они заметно превзошли галогенки и ксенон, отработавшие под 70 000 км. Разница очевидна. Световые характеристики фар с такими линзами в чем-то даже лучше, чем у более навороченной и современной светотехники машин следующего поколения.

Если вы цените отличный свет и вас не смущает стоимость переделки (около 30 тысяч рублей), замена линз будет отличным способом вернуть машине «зрение». Правда, есть одно серьезное препятствие — такую переделку придется легализовать.Это требование закона остановит многих.

Результаты исследований линз Luma Точка Класс В, норма, кд Результат, кд Заключение B50L ≤ 350 288,6 cоответствует 75R ≥ 10 100 58 172,0 cоответствует 50R ≥ 10 100 53 538,0 cоответствует 50V ≥ 5100 57 310,3 cоответствует Зона III ≤ 625 276,2 cоответствует

КАК ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ?

Влияющих на качество головного света факторов три: лампа, отражатель (или линза), рассеиватель. Способы восстановления оптики разнятся в зависимости от ее типа.

Галогенные лампы почти не теряют яркость со временем. Можно попробовать заменить их более мощными, но учтите: обещанные на коробочке «плюс много процентов» про­явят себя лишь в какой-то одной точке, а не по всей площади светового пучка.

Ксенон заметно «слепнет» уже к трехлетнему возрасту. Нужно периодически менять газоразрядные лампы, даже если они исправно включаются и горят. Не верите? Замените одну — поразитесь разнице. Но менять, конечно, нужно сразу две.

Для светодиодов производители декларируют срок службы, равный сроку эксплуатации автомобиля-носителя. Отдельная замена не предусмотрена.

Цена: 200–2000 рублей за пару галогенных ламп, от 3000 рублей за пару ксеноновых. Плюс сто­имость работ по замене.

Рассеиватель в современных фарах не формирует пучок — он лишь защищает внутренности от повреждений. Делают его из пластика, который мутнеет даже в тех случаях, если машину моют предельно бережно, без растираний сухими тряпками. Спасают его полировкой. Мгновенный эффект удивит любого, а вот долго ли он продержится — зависит от квалификации мастера. Если от усердия убрать шлифмашинкой весь защитный слой фары и ничем его не заменить, она станет непрозрачной уже через месяц.

Цена: 1000–2500 рублей за полировку двух фар, от 2500 рублей за нанесение дополнительной защиты — лака или жидкого стекла.

В оптике с линзами со временем выгорает и мутнеет отражатель, свет становится хуже. Восстановить его реально, но специалисты не советуют. Хватит ненадолго (на год-полтора), а возни много. Хотя бы потому, что для начала придется заплатить несколько тысяч рублей за «располовинивание» неразборных фар. Умельцы порой вынимают элементы и без такой операции, но это обычно личная гаражная практика, а не профес­сиональный подход.

Цена: от 0 рублей при самостоятельной работе до 7000–10 000 руб­лей в сервисе.

Для полноценного восстановления головного света лучше заменить линзы в сборе. Например, для участника нашего теста — кроссовера Mazda CX‑5 — операция по внедрению Bi-LED-модулей будет стоить приблизительно 28 000 рублей. Биксеноновые линзы обойдутся на 1000–1500 рублей дешевле, но светодиодная начинка современнее, эффективнее и не требует замены источников света в дальнейшем, так что переплата оправданна.