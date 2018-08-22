Большой тест фар: восстановленные против штатных

Новые источники света — ксенон, светодиоды, матричная технология — вывели автомобильный свет на принципиально новый уровень. Но что толку от благих намерений инженерного гения, если они одновременно добавляют автовладельцам проблем? Пластиковые рассеиватели фар мутнеют, линзы выгорают — и лет через пять (а бывает, что и раньше) эффективность головного света заметно проседает. В возрасте семи лет иные машины вовсе «слепнут», несмотря на навороченное нутро. И что делать?
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Штатный биксенон
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Штатный галоген
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Штатный Bi-LED
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Bi-LED-линзы Luma
Рецепт на очки
Лекарства для лечения автомобильного зрения известны: замена ламп, восстановление линз, полировка рассеивателей. Максимальный эффект дают все средства одновременно, но на такую терапию решается далеко не каждый, предпочитая ограничиться полумерами. Замена фары в сборе — вовсе решение для сильных духом, ибо цены на ксеноновую и светодиодную светотехнику заставят взвыть даже людей с твердыми доходами. Поэтому мы решили проверить, что дает компромиссный вариант, набирающий популярность в России, - установка светодиодных линз в сборе. Это заметно дешевле, чем купить пару фар.
Нет-нет, мы не пропагандируем «колхозный» тюнинг, когда в галогенную оптику устанавливают ксеноновые или светодиодные лампы! Как показали многочисленные наши тесты (ЗР, № 5, 2018), ничего путного из этой затеи не выйдет, да и вписать такой тюнинг в рамки закона нельзя.
Речь о другом. Мы взяли на тест Bi-LED-линзы фирмы Luma, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН 112–01, пункт 6.2.4 «Измерение освещенности ближнего света фары». Проверка проведена аккредитованной Росстандартом фотометрической лабораторией Архилайт и подтверждена соответствующим сертификатом.
Подобная переделка автомобильных фар действительно допустима. Например, мы установили и должным образом зарегистрировали ксенон в фары редакционной Гранты (ЗР, № 12, 2016).
Линзы в сборе имплантируются в фары сравнительно просто. Посадочные места производители тюнинговых линз адаптируют под штатные элементы. Можно внедрить модуль и в рефлекторную оптику. Рассеиватель сейчас правильнее называть просто защитным колпаком, так как в современных фарах он не участвует в формировании пучка — за это отвечает линза. Так что самая большая сложность — отсоединить рассеиватель от корпуса для проведения работ, поскольку современную оптику делают неразборной.
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Технические характеристики Bi-LED-модулей
|
Световой поток (дальний свет, на один модуль)
|
2780 лм
|
Световой поток (ближний свет, на один модуль)
|
1750 лм
|
Мощность
|
44 Вт
|
Цветовая температура
|
5700 К
|
Срок службы
|
100 000 ч
|
Гарантия
|
6 лет
Палата выздоравливающих
Мы долго выбирали группу тестовых машин для сравнительных испытаний на Дмитровском автополигоне. Остановились на популярном кроссовере Mazda CX‑5 — не только потому, что он входит в топ‑25 рынка, но и основываясь на информации от установщиков альтернативного света: они уверяют, что владельцы автомобилей японских и корейских марок чаще обращаются за подобными доработками, чем покупатели немецких машин. Но, конечно, установить линзы можно почти в любую модель.
Основу тестовой группы составили три СХ‑5 первого поколения. В центре внимания — автомобиль с интегрированными в штатные фары Bi-LED-линзами Luma. Вместе с ним выступают такие же машины с нетронутым заводским светом: одна с простыми галогенками, вторая с биксеноном. Компания подобралась просто идеальная: вся троица — 2012–2013 годов выпуска, с пробегом 66 000–67 000 км. Это значит, что рассеиватели фар этих машин потрепаны жизнью примерно в равной степени.
Мазды с галогеном и ксеноном мы никак не дорабатывали. Они выступают с родными лампами, которые работали без замены с момента покупки автомобилей у дилера, и с родными линзами, уже не самыми прозрачными. В этом суть нашего теста — сопоставить подсевший с годами штатный свет с альтернативным, который может установить каждый.
На роль идеального референсного автомобиля пригласили свежий CX‑5 второго поколения со штатными LED-фарами. Все машины заранее проверили на предмет правильной регулировки фар.
Свет против тьмы
Работа на Дмитровском автополигоне начинается привычно. Пока фотограф в сгущающихся сумерках ищет удачные ракурсы, команда расставляет на асфальте сетку из конусов. Расстояние между ними — 10 метров. У каждой вешки мы будем измерять люксметром освещенность, которую дают фары каждой машины, и по результатам замеров нарисуем световые пучки каждой фары. Границу света и тьмы проводим по значению освещенности в один люкс — всё, что ниже этого значения, с водительского места воспринимается как темнота.
Мазды с галогеном и ксеноном в режиме ближнего света выступили предсказуемо: дальность не самая впечатляющая. Свет «иссяк» на отметке около 70 метров. Обратите внимание на разницу в форме пучка: у газоразрядной оптики он сильнее смещен в сторону правой обочины.
Будь оба автомобиля новыми, превосходство ксенона было бы внушительнее. У его ламп уже к трехлетнему возрасту заметно проседает яркость, а нашему подопытному СХ‑5 исполнилось пять лет. Именно по этой причине газоразрядные лампы рекомендуют менять парами. С галогенками же подобного не происходит.
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Сравнение ближнего света
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Bi-LED-линзы Luma
|
Штатный Bi-LED
|
Штатный биксенон
|
Штатный галоген
Как только на исходную позицию вышли кроссоверы со светодиодными лампами, у «обходчика» конусов прибавилось работы. Машина со штатным светом добила до 150‑метровой отметки. А установленные нами в четвертую машину светодиодные линзы перекрыли это достижение на 40 метров! Не спешите обвинять их в беспощадном отношении к глазам встречных водителей: самые дальние освещенные, по показаниям люксметра, конусы расположены на двух правых по ходу движения линиях — фактически на правой стороне дороги и на обочине.
Непосредственно перед машиной и левее, где есть вероятность ослепить встречных, заводская LED-фара светит даже сильнее тюнинговой. Например, на левой средней линии на расстоянии 60 метров от машины в первом случае мы намерили два люкса, а во втором — один. Интересно, что для человеческого глаза картина складывается иначе. Это видно на фотографиях: неродные LED-фары светят ярче и равномернее штатных. В плюсы штатных запишем более широкий пучок на небольшом расстоянии от бампера, что помогает при маневрах на неосвещенных дорогах на небольших скоростях.
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Сравнение дальнего света
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Bi-LED-линзы Luma
|
Штатный Bi-LED
|
Штатный биксенон
|
Штатный галоген
Изучив протоколы измерений в режиме ближнего света, мы уже догадывались, чего ждать от дальнего: в большинстве случаев сложившаяся иерархия сохраняется. В споре машин с LED-оптикой так и произошло. CX‑5 второго поколения «достал» своим светодиодным светом до 240 метров, старая машина с установленными светодиодными линзами — до 280 метров. В обоих случаях это отменный результат, с которым можно уверенно чувствовать себя на трассе.
Галогенный свет «выстрелил» дальше ксенона: четверть километра против 220 метров. Помимо уже упомянутого снижения яркости газоразрядных ламп сыграл роль еще один фактор. У простенькой Мазды ближний свет и дальний работают от разных ламп. Вторая вступает в дело редко, и ее рефлекторная секция идеально сохраняется на протяжении многих лет. А ксеноновый свет на CX‑5 бьет из одной лампы и через одну линзу. То есть расходует ресурс лампы и линзы по большей части ближний свет, но при этом одновременно страдает и дальний. Вот и результат: поездившая Mazda CX‑5 с галогенками дала более эффективный дальний свет.
На операцию!
Нештатные линзы качеством освещения дороги, признаться, поразили. Они заметно превзошли галогенки и ксенон, отработавшие под 70 000 км. Разница очевидна. Световые характеристики фар с такими линзами в чем-то даже лучше, чем у более навороченной и современной светотехники машин следующего поколения.
Если вы цените отличный свет и вас не смущает стоимость переделки (около 30 тысяч рублей), замена линз будет отличным способом вернуть машине «зрение». Правда, есть одно серьезное препятствие — такую переделку придется легализовать.Это требование закона остановит многих.
|
Результаты исследований линз Luma
|
Точка
|
Класс В, норма, кд
|
Результат, кд
|
Заключение
|
B50L
|
≤ 350
|
288,6
|
cоответствует
|
75R
|
≥ 10 100
|
58 172,0
|
cоответствует
|
50R
|
≥ 10 100
|
53 538,0
|
cоответствует
|
50V
|
≥ 5100
|
57 310,3
|
cоответствует
|
Зона III
|
≤ 625
|
276,2
|
cоответствует
КАК ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ?
Влияющих на качество головного света факторов три: лампа, отражатель (или линза), рассеиватель. Способы восстановления оптики разнятся в зависимости от ее типа.
Галогенные лампы почти не теряют яркость со временем. Можно попробовать заменить их более мощными, но учтите: обещанные на коробочке «плюс много процентов» проявят себя лишь в какой-то одной точке, а не по всей площади светового пучка.
Ксенон заметно «слепнет» уже к трехлетнему возрасту. Нужно периодически менять газоразрядные лампы, даже если они исправно включаются и горят. Не верите? Замените одну — поразитесь разнице. Но менять, конечно, нужно сразу две.
Для светодиодов производители декларируют срок службы, равный сроку эксплуатации автомобиля-носителя. Отдельная замена не предусмотрена.
Цена: 200–2000 рублей за пару галогенных ламп, от 3000 рублей за пару ксеноновых. Плюс стоимость работ по замене.
Рассеиватель в современных фарах не формирует пучок — он лишь защищает внутренности от повреждений. Делают его из пластика, который мутнеет даже в тех случаях, если машину моют предельно бережно, без растираний сухими тряпками. Спасают его полировкой. Мгновенный эффект удивит любого, а вот долго ли он продержится — зависит от квалификации мастера. Если от усердия убрать шлифмашинкой весь защитный слой фары и ничем его не заменить, она станет непрозрачной уже через месяц.
Цена: 1000–2500 рублей за полировку двух фар, от 2500 рублей за нанесение дополнительной защиты — лака или жидкого стекла.
В оптике с линзами со временем выгорает и мутнеет отражатель, свет становится хуже. Восстановить его реально, но специалисты не советуют. Хватит ненадолго (на год-полтора), а возни много. Хотя бы потому, что для начала придется заплатить несколько тысяч рублей за «располовинивание» неразборных фар. Умельцы порой вынимают элементы и без такой операции, но это обычно личная гаражная практика, а не профессиональный подход.
Цена: от 0 рублей при самостоятельной работе до 7000–10 000 рублей в сервисе.
Для полноценного восстановления головного света лучше заменить линзы в сборе. Например, для участника нашего теста — кроссовера Mazda CX‑5 — операция по внедрению Bi-LED-модулей будет стоить приблизительно 28 000 рублей. Биксеноновые линзы обойдутся на 1000–1500 рублей дешевле, но светодиодная начинка современнее, эффективнее и не требует замены источников света в дальнейшем, так что переплата оправданна.
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