Судя по машинам в потоке, многие водители полагают, что отчищать оптику нужно, только если едешь в темноте по неосвещенной дороге. Большое заблуждение, чреватое неприятностями самого разного калибра!

С тех пор как в машинах стали массово появляться дневные ходовые огни и датчики света, с улиц практически исчезли ничем не обозначенные при недостаточной видимости «призраки». А вот грязь на наших дорогах, к сожалению, никуда не делась, и она умеет наводить очень качественную «светомаскировку». Есть несколько причин, по которым с этим следует что-то сделать.

Грязи у нас много

В средней полосе России слякоть на дорогах держится как минимум полгода: конец осени, всю зиму и половину весны. Весь этот период за состоянием фар и фонарей нужно следить постоянно. Бывает, что они требуют протирки после каждой поездки. Понятно, что удовольствия возня в грязи не доставляет, но ради безопасности — не ленитесь. Очистить руки после минутной процедуры поможет упаковка влажных салфеток в бардачке.

Закон требует

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С грязными номерными знаками ситуация понятная: есть штраф (предупреждение или 500 рублей), есть критерий определения нечитаемости (расстояние в 20 метров). С фарами и фонарями все не так однозначно. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», содержит пункт:

Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

Проще говоря, если даже катафоты не могут выполнять свои функции, эксплуатация автомобиля запрещена.

Формально у автоинспектора есть право запретить дальнейшее движение. От строгой меры «улизнуть» проще простого: протираете фары и фонари на месте. Нарушение устранено, можно ехать. Однако важнее другое: ни в одном документе критерии для определения, грязные фары или чистые, не содержатся. Понятно, что если оптика совсем непроницаема для света, двух толкований быть не может. Но такое состояние машины все же встречается крайне редко, а любой пограничный случай — повод для споров.

Не стоит давать полицейским лишний повод для остановки машины — времени потратите больше, чем на приведение световых приборов в надлежащий вид перед поездкой.

Заплатили, а не пользуетесь

Фары — один из компонентов автомобиля, подвергающийся перманентному улучшению. Омыватель, ксенон, светодиоды, подсветка поворотов, матричная технология, автоматическое управление дальним светом — это даже неполный перечень систем, улучшающих обзор в темноте. И многие, заплатив за навороты при покупке машины, хоронят эффект от них под слоем грязи. Последняя сводит на нет все усилия оптических систем. Не обидно?

Вы ничего не видите

Тот факт, что вам предстоит поездка по хорошо освещенному городу, а не по темной трассе, — еще не повод пренебречь «банными процедурами». Практически в любом дворе света от фонарей недостаточно, а ям и других засадных моментов, напротив, в избытке. Можно попасть на темный участок и на улице. Где гарантия, что по закону подлости именно на нем не притаилась опасная для колеса яма?

Так что с грязными фарами вы либо будете ехать вслепую, либо станете снижать скорость, создавая неудобства всему потоку машин.

Вас не видно

Думать нужно не только о себе. Грязные фары и фонари мешают другим водителям вовремя заметить вас. Да-да, и фары тоже, которые вроде как нужны только для того, чтобы освещать дорогу самому себе. Световой пучок от них позволяет углядеть автомобиль при выезде со второстепенной дороги, когда видимость чем-то ограничена. Случись авария, скорее всего, инспектор признает виноватым того, что ехал под «Уступи дорогу». Но и на «грязнуле», который ехал по главной дороге, будет лежать часть вины.

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Та же ситуация со стоп-сигналами и поворотниками. Много ли случаев, когда при попутных столкновениях признают виноватым не того, кто сзади? А ведь нередко он в принципе лишен возможности вовремя заметить замедление машины спереди из-за грязных фонарей.

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Вы удивитесь, но есть одна причина, которая объясняет нежелание некоторых водителей отчищать фары. Ныне все они оснащаются пластиковыми защитными колпаками, которые быстро «замыливаются», и качество освещения становится хуже. Меньше трешь — дольше служат. С учетом стоимости новых фар на современные машины можно понять стремление сохранить товарный вид подольше. И все-таки так делать не стоит. Тем более, что на задние фонари это не распространяется, и уважительной причины держать их под слоем грязи нет никакой.

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