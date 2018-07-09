У вас перегорела лампочка в подсветке номерного знака? Можно ли ехать на такой машине и чем грозит встреча с инспектором?

Начнем с того, что такой дефект не является поводом для прекращения эксплуатации. По-настоящему опасны только неисправности рулевого управления, тормозной системы, прицепного устройства при наличии прицепа, ночью — негорящие фары спереди и габаритные огни сзади, а также неработающий водительский дворник в дождь.

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Подсветка номерного знака в перечень не входит, ехать можно, но неприятности не исключены.

Вспомним, для чего официально служит подсветка заднего номера. Это «возможность прочтения номерного знака в темное время суток с расстояния не менее 20 м при освещении знака штатными средствами освещения, кроме надписей „RUS“, „ТРАНЗИТ“, и изображения Государственного флага РФ, на которые данное требование не распространяется».

Если это условие не соблюдено, то водителю грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 12.2) в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб.

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Как вы сами понимаете, специально с этим недостатком вас на дороге ловить никто не будет. Тем более что номер задний и спереди его не видно.

Однако же рассмотрим реальную ситуацию на дороге. Вас останавливает сотрудник ДПС, вы, по указанию жезла, прижимаетесь к обочине, при этом инспектор оказывается сзади. И, конечно же, видит, что одна из лампочек подсветки номерного знака или единственная лампа (у совсем простых автомобилей типа Логана первого поколения) перегорела. Если он в настроении покарать — повод уже есть. Неохота платить? Попробуйте освоить нехитрую, на большинстве автомобилей, процедуру замены. Если в бардачке есть лампа, то замена ее прямо при инспекторе, скорее всего, будет оценена и он не станет выписывать штраф.

А как постараться обезопасить себя от подобных неприятностей на дороге? Помимо банального совета проверять состояние автомобиля перед выездом можно принять и превентивные меры. Дело в том, что светодиодные лампы запрещены и могут вызвать проблемы только в передней части автомобиля. Сзади же требования предъявляются только к цвету ламп. Поэтому, поставив одну или две светодиодные лампы белого цвета проверенных производителей типа Philips или Osram в подсветку номерного знака, можно забыть о проблеме вплоть до продажи автомобиля. Еще один выход — применить лампы накаливания, изготовленные по технологии Long life. Такие тоже встречаются в линейках солидных производителей.