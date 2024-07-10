Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

«За рулем» рассказал про 6 онлайн-сервисов для проверки автомобилей и водителей

Сегодня через интернет с автомобилем можно сделать все что угодно: купить, продать, проверить историю, узнать о штрафах – список можно продолжать долго. Но если покупкой автомобиля через онлайн-площадку уже никого не удивишь, то многочисленные приложения наподобие «проверьте свои штрафы» большинство из нас еще только осваивает. Кстати, а насколько достоверны данные, которые в них представлены, и безопасно ли оставлять там информацию о себе?

Чтобы получать только проверенные сведения и не передать ненароком свои данные мошенникам, лучше пользоваться государственными онлайн-сервисами. Тем более что таковых сегодня очень много.

Источник: ГАИ

Пожалуй, это наиболее популярный запрос среди автомобилистов. Надежнее всего проверять штрафы через сайт Госавтоинспекции – здесь информация о нарушениях появляется максимально оперативно. Да и рисков, что мошенники подсунут вам чужой штраф, нет.

На сайте ГАИ потребуется ввести госномер машины и номер СТС, нажать кнопку «запросить проверку». Далее система покажет все неоплаченные штрафы, которые числятся за автомобилем.

Плюсы

Сервис бесплатный – по кошельку бьют только сами штрафы , если они есть.

Нет рисков столкнуться с мошенниками .

Интуитивно понятный интерфейс – разберется даже ребенок .

Минусы

Сайт периодически виснет из-за большого количества запросов .

Можно посмотреть только неоплаченные штрафы или штрафы, информация об оплате которых еще не поступила в ГАИ (проблемы со стороны банка) .

Источник: ГАИ

Полезный сервис для тех, кто покупает автомобиль на вторичном рынке. Проверка на сайте ГАИ позволит узнать, сколько владельцев было у транспортного средства до вас, участвовало ли оно в ДТП и не находится ли в розыске, висит ли на машине запрет на регистрационные действия.

Проверка занимает всего несколько минут и делается абсолютно бесплатно. Достаточно просто указать VIN автомобиля, номер кузова или шасси.

Плюсы

Сервис бесплатный .

За пару кликов можно проверить юридическую чистоту сделки по множеству параметров .

Данные на сайте предоставлены из официального источника, и можно быть уверенным в их достоверности .

Минусы

Сайт периодически виснет из-за большого количества запросов .

Сведения об ограничениях на автомобиль мог ут не поступить в базу к моменту вашей проверки – например, приставы только что арестовали имущество , и это еще не отображается в данных.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Это еще один полезный для покупки автомобиля с рук сервис. В реестре уведомлений о залоге движимого имущества можно получить максимально достоверные сведения о том, находится ли приглянувшийся вам автомобиль в залоге. Для этого нужен только VIN машины.

Провести такую проверку очень важно, ведь в противном случае можно запросто лишиться только что приобретенного транспорта.

Есть только две причины, по которым автомобиль может быть в залоге: он куплен в кредит или он является обеспечением по каким-то другим долговым обязательствам. И в том, и в другом случае кредитор (не важно, юридическое или физическое лицо) через суд может потребовать продать автомобиль в счет уплаты долга. И по закону будет абсолютно прав. Аргументы в духе «я не знал» и «меня подставили» не помогут.

Плюсы

Сервис бесплатный .

В реестре есть информация об автомобилях, находящихся в залоге у банков .

Часто информация о залогах появляется здесь быстрее, чем в базе ГАИ .

Минусы

Не самый дружественный интерфейс сайта – порой сложно сориентироваться и найти нужную вкладку .

Если кредитором выступает не банк, а другое юридическое или физическое лицо, обнаружить такой залог практически невозможно – залогодержатель мог просто не подавать информацию о залоге нотариусу .

Источник: Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Если реестр ФНП дает информацию об автомобилях в залоге, то реестр ФССП содержит информацию о людях, находящихся в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов.

То есть на сайте вы найдете информацию о владельце автомобиля. Если вы вбили в поиск ФИО владельца машины и видите, что на нем «висит» исполнительное производство, то от сделки лучше отказаться. Велика вероятность, что машину могут забрать в счет долга.

Кстати, у пользователей мобильного приложения ФССП есть возможность оформить специальную подписку. Установив его, вы будете регулярно получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Плюсы

Сервис бесплатный .

Обширный (но не всегда читабельный) комментарий по правилам использования сервиса, расположенный под поисковой строкой .

Есть мобильная версия .

Возможность оформить услугу оповещений о новых задолженностях .

Минусы

Мобильное приложение ФССП недоступно для MacBook .

Источник: ГАИ

Сервис позволяет легко проверить наличие действующего водительского удостоверения и информацию о лишении права управления ТС. Это очень полезная функция. Например, здесь можно и нужно проверить в первую очередь себя.

Дело в том, что водитель далеко не всегда знает о том, что он по каким-то причинам был лишен прав. Так бывает, если, например, вы зарегистрированы в Сызрани, а работаете в Москве. В таком случае вы могли просто не получить повестку в суд и не знать, что на заседании было принято решение о лишении вас права управлять автомобилем.

В этом случае встреча с инспектором ГАИ готовит вам неприятный сюрприз – машину заберут на спецстоянку, а вас оштрафуют на 30 000 рублей либо назначат до 15 суток ареста или исправительные работы (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Чтобы избежать таких казусов, рекомендуем периодически заглядывать на сайт ГАИ, чтобы убедиться, что с правами все хорошо – они у вас есть и продлевать их не нужно. Кстати, в прошлом году водителям разрешили пользоваться водительскими удостоверениями не 10, а 13 лет. Но не всем. Больше подробностей по теме тут.

Минусы у сервиса проверки водителей тоже есть. Основной состоит в том, что проверить данные по базе ГАИ может ваш работодатель. По данным HeadHunter, примерно две трети российских компаний проверяют на благонадежность всех своих кандидатов, а каждая вторая – соискателей непосредственно перед оформлением в штат. Вряд ли информация о лишении прав станет основанием для отказа в трудоустройстве. С другой стороны, служба безопасности может копнуть глубже и выяснить, что прав лишили повторно и за пьянку. А вот это уже жирный минус.

Плюсы

Сервис бесплатный .

З а пару кликов можно проверить важную информацию об автомобилисте – достаточно знать его ФИО .

Сайт будет полезен HR-специалистам при трудоустройстве новых сотрудников .

Данные на сайте предоставлены из официального источника, так что можно быть уверенным в их достоверности .

Минусы

Сайт периодически виснет из-за большого количества запросов .

Работодатель может выяснить информацию, которую кандидат на собеседовании предпочел бы скрыть – например, что его неоднократно лишали прав .

Источник: ГАИ

Не все автомобилисты знают, что могут связаться с руководством ГАИ напрямую, и для этого им совсем не обязательно ехать в дежурную часть.

Направить свое обращение можно онлайн, причем повод может быть любым. Возможно, вы не согласны со штрафом, хотите сообщить о факте опасного вождения или призвать к ответу соседа, который регулярно паркует свой автомобиль на газоне перед домом.

Сервис ГАИ для подачи обращений просто необходим сознательным гражданам. Например, автор материала посредством этого сервиса благодарил сотрудника ГАИ за подробную консультацию и помощь при восстановлении утерянных водительских прав (так тоже можно).

Удобно, что сервис позволяет прикрепить к вашему обращению фотографии или видео. Это важно, если, допустим, вы хотите сообщить в ГАИ о чьем-то нарушении. Но помните, в экстренных случаях по-прежнему нужно не писать, а звонить. Так что, если на ваших глазах совершается преступление, сразу звоните по номеру 112.

После того как ваше обращение поступит в правоохранительные органы, его обязаны зарегистрировать в трехдневный срок. Далее его рассмотрят представители ГАИ. На это у них по закону есть 30 дней (ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). В некоторых случаях срок может быть продлен еще на 30 дней, о чем вам поступит уведомление. Поэтому важно указать в обращении свои актуальные контакты для связи.

Плюсы

Сервис бесплатный .

Можно связаться с руководством ГАИ напрямую .

Есть возможность прикрепить фото - и видеодоказательства .

Минусы

Д олгий по меркам обывателя срок рассмотрения обращений, предусмотренный законом .

Для подачи обращения потребуется заполнить специальную форму. Делать это с телефона неудобно .

Сохраните, чтобы не забыть

Как видите, полезно изучать подборки онлайн-сервисов. Но гораздо полезнее уметь пользоваться ими. Часто для получения ожидаемого результата нам нужно прибегнуть к услугам сразу нескольких интернет-сервисов (например, при покупке автомобиля). Мы сделали все для того, чтобы вы знали, где и как такие сервисы найти.

Рекомендуем добавить все эти сервисы себе в заметки или в закладки браузера на смартфоне. Тогда вы не потеряете эти ссылки. Нельзя быть готовым ко всему, но это вовсе не значит, что не нужно готовиться. Удачи на дорогах!

5 просьб инспектора ГАИ, в которых ему можно отказать, вы найдете тут .