5 просьб инспектора ГАИ, в которых ему можно отказать

«За рулем» объяснил, как сказать инспектору ДПС «нет» без неприятных последствий

Когда доходит до общения с инспекторами ДПС, большинство водителей занимают одну из двух противоположных позиций. Условно назовем первую «Баба-Яга против» – когда автомобилист видит подвох во всем, что говорит и делает инспектор. Даже банальная просьба предъявить документы вызывает шквал негатива. Не исключен даже открытый конфликт. К чему приводит подобное поведение, читайте здесь.

Вторая позиция носит кодовое название «Наш Герасим на все согласен». Такие автомобилисты, наоборот, заискивают перед инспектором, забывая, что помимо обязанностей у них имеются еще и права.

Есть, правда, еще третья категория водителей – «Краснокнижники». Все потому, что умение общаться с инспектором на равных и в нужный момент говорить «нет» – действительно большая редкость. Сегодня рассказываем, как прокачать этот скил до 100-го уровня.

Просьба 1: «Выйдите из машины»

Важно понимать контекст данной просьбы, потому что ответить на нее отказом можно не всегда. В ходе стандартной проверки документов вы обязаны предъявить водительское удостоверение инспектору (см. пункт 2.1.1 ПДД РФ), а вот отказаться выходить из машины – это ваше право.

Главное не перегнуть палку, поскольку ваше чрезмерное желание остаться в салоне может стать поводом для более тщательного осмотра или даже досмотра автомобиля. О том, в чем разница, мы писали тут. Так что если сотрудник ГАИ настаивает, лучше все же пойти ему навстречу.

Вряд ли инспектор будет просить вас покинуть салон просто так. Скорее всего, на то есть веские причины. Например, вы едете с подвыпившей компанией, и сотрудник полиции просит вас выйти, чтобы понять, что алкоголем пахнет не от вас. Все случаи, когда инспектор может потребовать от вас выйти из машины, прописаны в пункте 53 приказа МВД РФ №264. К ним относятся:

задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, при пресечении преступления, преследовании лица, совершившего преступление или подозреваемого в его совершении;

доставление, административное задержание, отстранение от управления транспортным средством, задержание транспортного средства, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства и груза, применение (обеспечение) процессуальных и иных действий по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

наличие признаков опьянени я (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке);

поведение водителя создает угрозу личной безопасности инспектора.

В остальных случаях оставайтесь в салоне автомобиля. Так вы сэкономите время – причем не только свое, но и инспектора ГАИ.

Просьба 2: «Подпишите протокол»

Протокол об административном правонарушении составляется сразу после того, как это самое нарушение было выявлено инспектором. Подписывать этот документ вы не обязаны. Никаких последствий за отказ для водителя законом не предусмотрено. В этом случае в протоколе делается отметка о том, что водитель от подписи отказался. Кстати, вот так выглядит стандартный протокол об административном правонарушении – лучше ознакомиться заранее, чтобы при случае хорошо в нем ориентироваться.

Протокол можно не подписывать. Но выражать таким образом свое несогласие с обвинением в нарушении – не лучшая идея. Никаких преимуществ отказ от подписи водителю не дает. По сути, вы таким образом просто заявляете о том, что не получили на руки копию процессуального документа. Будет ли протокол недействителен без подписи водителя? – Нет. Повлияет ли отказ от подписи на вменяемое водителю наказание? – Тем более нет.

Гораздо эффективнее сделать так: находим в протоколе графу «объяснения и замечания по содержанию протокола» и пишем, что с нарушением вы не согласны. Далее обязательно излагаем свои доводы. Если места в графе недостаточно, продолжаем в свободном месте, в том числе на обратной стороне бланка. Такая тактика не дает гарантий, что штраф удастся обжаловать, зато у вас будет возможность изложить свою позицию – это имеет значение, если дело дойдет до суда. При рассмотрении жалоб именно протокол – основной документ, на который опирается суд.

Просьба 3: «Пройдемте в патрульный автомобиль»

Как правило, инспекторы просят проследовать водителя в автомобиль ДПС, чтобы подписать административные документы – протокол и постановление об административном правонарушении. С юридической точки зрения отказ от такого предложения не несет для водителя никаких санкций. Однако сейчас, когда каждый служебный автомобиль оснащен видеорегистратором, такое решение водителя кажется подозрительным.

Во-первых, общение в присутствии камеры – залог того, что с водителем будут общаться вежливо, с соблюдением всех законодательных норм. Во-вторых, отказ пройти в машину ДПС может быть расценен как провокация, которая только затянет процесс оформления документов. Исход вашей встречи с инспектором в любом случае будет одинаковым – так зачем обострять ситуацию?

Просьба 4: «Предъявите содержимое сумки в салоне»

От этой просьбы человека в форме и с серьезным лицом отказаться трудно – сразу кажется, что вы в чем-то виноваты. Даже если вы честный человек, примерный семьянин и вообще почетный гражданин города.

Однако важно не терять самообладания и поинтересоваться, намерен ли инспектор ГАИ инициировать процедуру досмотра. Потому что в противном случае вы имеете полное право отказаться демонстрировать инспектору содержимое сумок, пакетов, чемоданов и прочих емкостей, находящихся в салоне или в багажнике автомобиля.

Если это все-таки досмотр, попросите инспектора составить протокол досмотра ТС (вот такой). Далее инспектор обязательно приглашает двух понятых либо фиксирует все происходящее на камеру (ч.2 ст.27.9 КоАП РФ). Результаты досмотра также фиксируются в протоколе. О подробностях процедуры можно прочитать здесь.

Любые попытки инспектора миновать описанные пункты при изучении содержимого вашего багажа могут быть квалифицированы как самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ). В таком случае достаем телефон и начинаем снимать все на камеру, ведь чем больше доказательств, тем больше шансов призвать инспектора к ответу.

Просьба 5: «Ну-ка дыхните!»

Эта фраза стала классикой, которая никогда не теряет своей актуальности. Дело в том, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – процедура весьма трудоемкая, да и времени на нее уходит много.

Сперва требуется отстранить водителя от управления транспортным средством, составив соответствующий протокол (вот такой). Причем все это под видеозапись или в присутствии двух понятых. Они, как вы понимаете, тоже не сидят в соседних кустах в ожидании подгулявшего водителя, так что их поиск часто превращается в остросюжетный квест.

Затем следует сама «продувка» с применением алкотестера. Это тоже, кстати, время – нужно включить устройство, ввести данные водителя, вскрыть мундштук. А если водитель откажется от проверки на месте или будет не согласен с результатами, придется везти его в больницу, а затем еще и составлять для своего руководства рапорт с подробным описанием всех обстоятельств произошедшего.

Сложно, да? Вот поэтому инспекторы и просят водителей дыхнуть – чтобы понять, стоит ли игра свеч. Конечно же, вам боятся нечего и можно пойти навстречу инспектору. Но надо знать, что такая просьба выходит за рамки закона.

Слово инспектора – всегда закон?

В российской юридической практике понятия «законная просьба инспектора» не существует. Зато есть формулировка «законное распоряжение или требование сотрудника полиции». За неповиновение таковому предусмотрены серьезные санкции – штраф от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Так что в наших интересах научиться отличать просьбу инспектора ГАИ от его требования.

Водитель не обязан наизусть знать весь КоАП РФ, но ему однозначно стоит завести две полезные привычки – общаться вежливо и не лезть на рожон. А еще в любой непонятной ситуации мы сначала выполняем требование инспектора, а затем уже обжалуем его действия. Фиксируем всё на камеру и по возможности обзаводимся свидетелями. Долго и сложно? Что ж, устроить скандал – метод более быстрый, но совершенно неэффективный. Настоятельно рекомендуем не испытывать этот метод на практике.

Вот тут с помощью теста можно выяснить, смогли бы вы построить карьеру в ГАИ