Как предъявлять документы инспектору ГИБДД?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли предъявлять инспектору документы в водительском бумажнике?
Станислав, Волгоградская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ, водитель обязан передавать для проверки по требованию сотрудника полиции необходимые документы. О каких-либо дополнительных предметах, включая бумажник для документов, речи не идет. Поэтому передавать следует только сами документы.
Более того, в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, сотруднику Госавтоинспекции прямо предписано принимать документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, без обложек, денежных средств и других предметов, а также без удерживающих устройств.
Запрещается принимать документы, предметы или другие вещи, не требующиеся для выполнения действий, осуществляемых в ходе надзора за дорожным движением.
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