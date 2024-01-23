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Как предъявлять документы инспектору ГИБДД?

Глава ГИБДД пояснил требования к проверке документов водителя

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Можно ли предъявлять ­инспектору документы ­ в водительском бумажнике?

Станислав, Волгоградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Инспектор каждую субботу просит «дыхнуть» – это законно?

– Согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ, водитель обязан передавать для проверки по требованию сотрудника полиции необходимые документы. О каких-либо дополнительных предметах, включая бумажник для документов, речи не идет. Поэтому передавать следует только сами документы.

Более того, в соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, сотруднику Госавтоинспекции прямо предписано принимать документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, без обложек, денежных средств и других предметов, а также без удерживающих устройств.

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Запрещается принимать документы, предметы или другие вещи, не требующиеся для выполнения действий, осуществляемых в ходе надзора за дорожным движением.

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За Рулем«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 3
23.01.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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