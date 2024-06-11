Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

«За рулем» объясняет тонкости осмотра, досмотра и обыска – это касается каждого

Если вы читаете данную статью, значит, у вас есть желание разобраться, что из себя представляют осмотр, досмотр и обыск автомобиля. Возможно, вы знаете о них не понаслышке. В любом случае, важно знать, чем отличаются эти процедуры и какие тонкости должен соблюсти страж порядка, чтобы все было по закону.

Чтобы различия было легко запомнить, давайте представим, что вас остановил инспектор ГАИ (почему именно «ГАИ» и вернется ли милиция, читайте здесь). Пока этот въедливый, но добропорядочный сотрудник ДПС будет инициировать процедуры осмотра, досмотра и обыска «по нарастающей», мы с вами разберемся в деталях каждой из них. Поехали!

Осмотр автомобиля

Степень сложности: 🚔

Кто инициирует: инспектор ДПС.

Что составляют: акт осмотра ТС.

Основное правило: смотреть – можно, трогать – нельзя.

Что будет за отказ: процедура добровольная, санкции нет.

Несмотря на то, что название созвучно с досмотром, у осмотра есть несколько принципиальных отличий. Прежде всего, это основания для осмотра транспортного средства и груза. К таковым относятся:

ориентировки, а также иная информация об их использовании в противоправных целях;

необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах;

наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в сопроводительных документах на перевозимый груз.

Заглянем в федеральный закон «О полиции», в пункт 20 части 1 статьи 13 «Права полиции». Там формулировки еще более обтекаемые:

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:

20) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства; осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта.

Как вы понимаете, под «подозрение об использовании в противоправных целях» может угодить абсолютно любой автомобиль. Но у нас с вами будет козырь, отсутствующий у большинства автолюбителей, которых останавливает инспектор ГАИ. Этот козырь – знание основного принципа осмотра: смотреть – можно, трогать руками – нельзя.

Поскольку процедура визуальная, мы не станем возражать, когда сотрудник полиции проверит документы, заглянет в салон машины или попросит открыть багажник. Но если инспектор захочет собственноручно проверить в этом багажнике содержимое сумок или потребует от нас вывернуть карманы, мы можем ему напомнить, что осмотр – исключительно визуальная процедура, в ходе которой подобные действия не предусматриваются.

По результатам осмотра в произвольной форме составляется акт осмотра ТС. В протоколе фиксируются данные инспектора ДПС, инициировавшего осмотр. Также указываются информация о водителе и автомобиле, время и место осмотра. На случай возникновения спорных ситуаций вам как водителю важно проверить, чтобы в документе были отражены все эти параметры.

Важно помнить, что осмотр проводится на добровольной основе. То есть водитель по желанию может самостоятельно показать содержимое сумок, лежащих в салоне или в багажнике, а также вывернуть свои карманы. Но если не хотите – не надо. При каких-то подозрениях инспектор может, предупредив вас, изменить статус процедуры: простучать обшивку салона машины или прощупать предметы в салоне. Это значит, что начался досмотр автомобиля.

Досмотр автомобиля

Степень сложности: 🚔🚔

Кто инициирует: инспектор ДПС.

Основное правило: и смотреть можно, и трогать можно.

Что будет за отказ: штраф до 4000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ).

Под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности. Порядок проведения досмотра регламентирован статьей 27.9 КоАП РФ. В отличие от осмотра, досмотр транспортного средства осуществляется либо в присутствии двух понятых, либо с записью досмотра на видео.

Важно, чтобы еще до того, как начнется досмотр, инспектор составил протокол о досмотре ТС (рекомендуемый образец вот тут). В нем обязательно указывается причина, по которой пришлось прибегнуть к процедуре досмотра автомобиля и личных вещей водителя. Причинами могут быть:

поиск наркотиков, оружия, ядовитых веществ;

поиск предметов, с помощью которых были совершены правонарушения (в том числе административные);

розыск лиц, на которых есть ориентировки.

Вряд ли инспектор ГАИ будет проводить досмотр автомобиля без веских на то оснований – все-таки это довольно трудозатратная процедура. Как правило, ее проводят двое полицейских. Один совершает непосредственно досмотр, а второй фиксирует все на камеру.

В исключительных случаях инспектор может провести процедуру без участия водителя. Например, если есть основания полагать, что автомобиль используется для транспортировки оружия и/или запрещенных веществ.

Но вернемся к ситуации, когда инспектор проводит досмотр при вас. После того как бланк протокола оказался в руках полицейского, водителя попросят выйти из машины. Пассажиров это тоже касается.

В ходе досмотра инспектор может садиться в салон, передвигать и осматривать личные вещи, сдвинуть сиденья и коврик в багажнике, открыть багажник и капот.

Для досмотра автомобиля инспектор может пользоваться специальными техническими средствами. Например, портативным металлодетектором, рентгенотелевизионной установкой, ручным детектором паров взрывчатых веществ.

При этом личный досмотр водителя и пассажиров обязательно производится лицом одного пола с досматриваемым. Это означает, что если с вами едет жена, которую заподозрили в совершении правонарушения, для ее досмотра сотрудники ДПС непременно должны пригласить женщину-полицейского.

Если ничего криминального в ходе досмотра выявлено не было, по окончании процедуры в протоколе ставят подписи инспектор, водитель и понятые (при наличии таковых). Оригинал документа остается у сотрудника ДПС, а вам вручается копия. Она может понадобиться, если вы захотите пожаловаться на действия полицейского.

Важно помнить, что нарушать конструктивную целостность вещей или автомобиля (например, вскрывать подкладку сумки, разрезать обивку сидений или же снимать обшивку в салоне) в ходе досмотра инспектору запрещено. Если в этом есть необходимость, производится уже другая процедура – обыск.

Обыск

Степень сложности: 🚔 🚔 🚔

Кто инициирует: следователь.

Что составляют: постановление о производстве обыска (основание для процедуры), протокол обыска (описание процедуры и ее результаты).

Основное правило: можно вообще все – смотреть, трогать и нарушать конструктивную целостность автомобиля.

Что будет за отказ: вы не вправе отказать следователям в обыске. Если вы откажетесь открывать автомобиль, он будет вскрыт принудительно.

Обыск является следственным действием принудительного характера, так что при его проведении следует руководствоваться общими правилами ст.182 УПК РФ. Как вы понимаете, его производит уже не инспектор ГАИ, а следователь. Важно помнить следующее:

Обыск проводится только в рамках возбужденного уголовного дела. При этом он может быть инициирован на любой стадии расследования.

Вопреки расхожему мнению, согласия суда для осмотра автомобиля не требуется. Достаточно постановления следователя.

Для проведения обыска следственно-оперативной группе необходимо располагать достаточными данными о возможном наличии в автомобиле «объектов, относящихся к событию преступления или имеющих значение для уголовного дела». Например, это могут быть орудия преступления, видеозаписи или ценности, нажитые преступным путем, а также иные предметы.

В ходе процедуры может быть нарушена конструктивная целостность автомобиля, допускается разбор любых его частей. Так что нередко обыск проводят с помощью смотровой ямы или подъемника. А еще, в зависимости от вида совершенного преступления, к процессу могут привлекать автомеханика, кинолога или даже эксперта-химика.

Обыск автомобиля проводится в присутствии как минимум двух понятых, допускается фиксация на видео. В теории, машину могут разобрать до винтика, однако, согласно ч.6 ст.182 УПК РФ, «не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества». Если таковое все же произошло, владелец автомобиля вправе рассчитывать на возмещение морального и имущественного вреда – об этом сказано в Определении Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2010 года №524-О-П. Однако на практике получить компенсацию бывает не так-то просто. Примерный порядок действий описан вот тут.

Имейте в виду, что обыск – это сложная и весьма серьезная процедура, потенциально имеющая ряд негативных последствий для водителя. Как минимум в виде разобранного автомобиля.

Тонкостей и нюансов при обыске значительно больше, чем при осмотре или досмотре. Поэтому, если в отношении вашего автомобиля инициирован обыск, самым верным решением будет прибегнуть к услугам адвоката. В остальных случаях вы сможете справиться сами.

Главное, помнить: осмотр – когда инспектору можно только смотреть, досмотр – когда ему можно также трогать руками, обыск – проводит следователь.

А вот 3 ситуации, когда сотрудник ГАИ имеет право открыть стрельбу по машине.