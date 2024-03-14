3 ситуации, когда сотрудник ГИБДД имеет право открыть стрельбу по машине

Глава ГИБДД пояснил, в каких случаях инспектор может применить оружие

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В каких случаях сотрудники ГИБДД стреляют по нарушителю ПДД? Не может ли получиться так, что водитель не заметил, что ему приказывают остановиться, а по нему откроют огонь?

П. Анисимов, г. Екатеринбург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Нет, так получиться не может. Перечень случаев, в которых сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие, приведен в статье 23 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции».

В частности, оружие может быть применено для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, в связи с использованием ТС оружие может применяться:

для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным;

для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения указанных лиц.

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