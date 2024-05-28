ГИБДД вернули старое название. Вернется ли «милиция»?
ГИБДД вернули название Госавтоинспекция (ГАИ), об этом в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – уточнил глава ГИБДД.
По словам Черникова, это решение урегулировано на законодательном уровне, и в настоящее время все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.
Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, положила начало своей истории в 1936 году, тогда по решению Совнаркома СССР было учреждено ведомство. Вплоть до 1998 года оно курировало безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования страны. В конце 90-х было принято решение переименовать в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).
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Источник: ТАСС
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