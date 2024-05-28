#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
28 мая
В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду
Страховщики перечислили россиянам самые...
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
28 мая
Эти надежные знакомые иномарки с пробегом стоят дешевле миллиона: цены и модели
Российские дилеры продают Skoda, Kia и Mazda с...
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
28 мая
За эту процедуру на природе водителя накажут штрафом до 5 тыс. рублей
Юрист Колпаков напомнил водителям-дачникам о...

ГИБДД вернули старое название. Вернется ли «милиция»?

Михаил Черников: Мы стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем

ГИБДД вернули название Госавтоинспекция (ГАИ), об этом в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – уточнил глава ГИБДД.

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

По словам Черникова, это решение урегулировано на законодательном уровне, и в настоящее время все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, положила начало своей истории в 1936 году, тогда по решению Совнаркома СССР было учреждено ведомство. Вплоть до 1998 года оно курировало безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования страны. В конце 90-х было принято решение переименовать в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Источник: ТАСС

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 3
28.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0