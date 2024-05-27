Смогли бы вы сделать карьеру в ГИБДД? Простой тест

«За рулем» раскрывает детали работы полицейских, о которых мало кто знает

Что мы знаем о работе инспекторов? Они помогают оформить ДТП, ловят нарушителей и обеспечивают безопасность дорожного движения. Но это общие формулировки, которые не дают реального представления об ответственной, сложной и опасной работе сотрудников ДПС.

Типичный рабочий день инспектора ­– это общение с водителями (по разным причинам и не всегда с адекватными водителями); это кипа отчетов. Наконец, это серьезный риск для жизни, ведь на дороге встречаются не только автохамы, но и преступники-рецидивисты. Как думаете, смогли бы вы работать в органах ГИБДД? Давайте выясним это прямо сейчас.

Предупреждение: вопросы теста носят информационно-развлекательный характер, воспринимать его результаты буквально не стоит. Лучше заварите кофеек и прихватите с собой пончик, как самый образцово-показательный «коп». Поехали!