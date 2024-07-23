Остановил инспектор для проверки на трезвость — как не остаться без прав

«За рулем» объяснил, что показания алкотестера – не основание для лишения прав

Участвуя в рейдах ДПС по поимке нетрезвых водителей, автор этого материала заметил, что большинство остановленных людей совершают одну и ту же ошибку: теряются и ведут себя нервозно, даже будучи абсолютно трезвыми.

Как раз на такую реакцию могут рассчитывать недобросовестные сотрудники ГАИ. Их на дорогах становится все меньше, но наш гайд, увы, все еще актуален. Чтобы вы увереннее держались во время проверок на трезвость, мы пошагово расписали процедуру освидетельствования. Если в деталях знать, как все должно пройти, повода паниковать нет.

Шаг 1. Основания для проверки

Освидетельствование – серьезная процедура, которая регламентирована соответствующим постановлением правительства. В документе фигурируют две процедуры: освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медосвидетельствование на состояние опьянения. Давайте сразу разберемся в терминологии.

Название процедуры Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения Медицинское освидетельствование на состояние опьянения Где проходит Мобильный или стационарный пост ГАИ Медучреждение или мобильный медпункт Кто проводит Инспектор ДПС Врач (фельдшер) Что исследуют Выдыхаемый воздух Мочу или кровь Результаты Водитель употреблял / не употреблял алкоголь Водитель употреблял / не употреблял алкоголь, наркотики или иные токсические вещества

Сперва инспектор должен оценить первичные признаки опьянения водителя, а именно:

запах алкоголя изо рта;

неустойчивость позы;

нарушение речи;

резкое изменение окраски кожных покровов лица;

поведение, не соответствующее обстановке.

Если инспектор не увидел ни одного из признаков, вряд ли он будет просить вас «дыхнуть в трубочку». Во-первых, на это нужно время. Его лучше потратить на остановку других водителей, среди которых может быть реальный любитель пьяной езды. Во-вторых, это трудозатратно – составление протоколов, возможное доставление в медпункт (об этом ниже) и последующий рапорт начальству. Все эти «телодвижения» должны быть оправданными, так что ищут именно пьяных или людей с похмельем.

Совет. На вопрос: «Выпивали?» отвечайте правдиво, без лишних подробностей. Не шутите с инспектором про свои алкоподвиги. В лучшем случае это вызовет раздражение – таких юмористов инспектор встречает за смену с десяток. В худшем случае подобное поведение может стать поводом для более тщательной проверки.

Шаг 2. Предложение «дыхнуть»

Когда инспектор все же заподозрил, что вы пьяны, он обязан предложить вам добровольно пройти процедуру освидетельствования. «Не хотите? Тогда давайте проедем для проверки в больницу». И вот тут уже отказываться точно не стоит, поскольку за отказ от освидетельствования (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) грозит то же, что и за пьяное вождение (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ): штраф 30 000 рублей и лишение права управления ТС сроком от 1,5 до 2 лет.

Предположим, вы согласились на проверку на месте. Первым делом инспектор обязан отстранить вас от управления транспортным средством. Для этого он в присутствии двух понятых или под видеозапись составляет соответствующий протокол (выглядит документ вот так). Если по итогам проверки выяснится, что водитель трезв, протокол просто аннулируют и можно будет спокойно ехать дальше.

Совет: Если вы в машине не один, попросите своих пассажиров тоже снимать процесс на камеру. Законом это не запрещено. Чем больше наблюдателей, тем выше вероятность, что все пройдет строго по регламенту.

Шаг 3. Экспресс-проверка на месте

Освидетельствование на месте инспектор ГАИ проводит с использованием алкотестера. Раньше у водителя было право потребовать разрешительную документацию на прибор, которая бы подтверждала его исправность. Но начиная с марта 2023 года полицейские больше не обязаны показывать водителю клеймо, свидетельство о поверке алкотестера или его паспорт. Так что теперь инспектор в устной форме информирует вас о том, что алкотестер прошел поверку и сведения о ней занесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Поверить инспектору на слово можно, тем более что свидетельство о поверке алкотестера, которое показывали раньше, не дает 100-процентную гарантию его исправности. А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на наличие одноразовых мундштуков в индивидуальных упаковках и функции распечатки результатов проверки у алкотестера.

Инспектор включает алкотестер, достает из упаковки мундштук и вставляет его в прибор. Водителю предлагается сделать продолжительный выдох до срабатывания специального звукового сигнала. Затем прибор печатает результат на бумажном чеке. Вы имеете право этот чек изучить.

Шаг 4. Оформление результатов

Инспектор заполняет акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (вот такой). Дальше события могут развиваться по-разному.

Водитель трезв – он подписывает документ, ему выдают копию, и он едет по своим делам.

Водитель пьян – на водителя составляют протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Материалы направляются в суд, который назначает наказание. Напомним, речь о лишении прав и штрафе 30 000 рублей.

Инспектор подозревает, что дело не в алкоголе, и доставляет водителя на медосвидетельствование в больницу. Но прежде составит вот такой протокол.

Водитель не согласен с результатами экспресс-теста – он не подписывает акт освидетельствования и требует, чтобы инспектор доставил его для проверки в больницу.

Совет. Вы вправе вообще не проходить проверку на месте, а показания алкотестера не являются основанием для лишения прав. Это лишь проверка, которая нужна самому инспектору, чтобы понять – тратить время на доставку вас на медосвидетельствование или нет. Поэтому если прибор вдруг что-то показал, а вы алкоголь не принимали, то настаивайте на освидетельствовании у медиков.

Шаг 5. Медосвидетельствование в больнице

Правила проведения медосвидетельствования закреплены в приказе Минздрава №933н. Процедура проводится в два этапа. Для начала в медучреждении придется еще раз «дыхнуть в трубочку», но уже в присутствии врача. Результаты проверки медик вносит в специальный акт (вот он). Если выяснилось, что содержание спирта в выдыхаемом воздухе меньше 0,16 мг/л, то врач выносит заключение: состояние алкогольного опьянения не установлено.

А вот если алкотестер говорит, что вы пьяны, придется задержаться в больнице. Через 20 минут вас снова попросят продышать в прибор. И вот тут уже станет однозначно понятно, употребляли ли вы спиртное перед поездкой за рулем. Кстати, за основу берется наименьший результат исследования. Таким образом, если в первый раз было 0,16 мг/л, а через 20 минут стало 0,13 мг/л, то вас отпустят с миром.

Второй этап включает в себя исследование биопробы на наркотические или иные токсические вещества. Проще говоря, пописать в баночку придется, даже если алкотестер показал, что вы трезвы. Кровь сдают в том случае, если по медицинским показаниям забор мочи невозможен.

Быстро получить результаты химико-токсикологического исследования не получится – придется подождать несколько дней. Плохая новость в том, что все это время вам придется побыть пешеходом. Если машину некому забрать с места, где вас остановили инспекторы, ее увезут на спецстоянку.

Результаты экспертизы будут отражены в справке по форме N 452/у-06 (вот такой) с печатью медучреждения и подписью врача. Оригинал выдадут инспектору ГАИ, а вы получите копию.

Совет. Если вы не согласны с данными медицинской экспертизы, сразу же после нее нужно ехать в организацию, которая занимается независимой медэкспертизой. Это нужно для суда, поскольку обжаловать результаты медосвидетельствования можно только в судебном порядке.

Коротко о самом важном

Лучшее, что может сделать водитель, – вообще не попадать в ситуацию, когда ему придется проходить проверку на трезвость. Так что после бурного застолья следует воздержаться от поездок за рулем минимум на сутки. Другие полезные советы об алкоголе и вождении мы вместе с психологом-реабилитологом собрали для вас здесь. Ну а если просьба «дыхнуть» от инспектора все-таки поступила, помните о простых правилах.

Нельзя отказываться от медосвидетельствования – это равносильно признанию, что вы управляли машиной в пьяном виде. Наказание такое же: 30 000 рублей и лишение прав до 2 лет.

Освидетельствование всегда проводится либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Вы и ваши пассажиры тоже можете снимать процесс на видео.

Вы имеете право лично ознакомиться с результатами проверки на месте и требовать от инспектора доставить вас в больницу для медосвидетельствования.

За основу всегда берется наименьший результат исследования. Так работает презумпция невиновности (ч. 3 ст. 14 УПК РФ): сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Процедура медосвидетельствования считается завершенной, когда вы получаете на руки копию справки, в которой говорится, что по результатам освидетельствования обнаружены (или не обнаружены) клинические признаки опьянения.

Результаты проверки на месте можно оспорить, пройдя медосвидетельствование. Обжаловать результаты медицинского освидетельствования можно только через суд.

Удачи на дорогах!

А вот как в два клика и законно можно получить доступ к базам ГАИ.