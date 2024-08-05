Новые правила регистрации ТС – что изменится для автомобилистов

«За рулем» выяснил, кому упростят жизнь поправки в закон о регистрации ТС

В конце июня Госдума утвердила изменения в закон о государственной регистрации транспортных средств. Поправки вступят в силу 1 марта 2025 года.

Одно из них: полис ОСАГО исключен из списка документов, обязательных для регистрации. Вполне разумно, ведь собственник, зарегистрировав машину, вправе сколь угодно долго ею не пользоваться – а людей не должны вынуждать покупать ненужную страховку.

Соответственно, из закона об ОСАГО исчезнет тезис «владелец транспортного средства до совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, обязан заключить договор обязательного страхования на один год».

Один из ожидаемых эффектов: коль скоро при регистрации перестанут требовать полис, усилится соблазн не покупать его вовсе или отложить на когда-нибудь потом. А ежегодно на учет встают около 6 млн автомобилей.

Понятно, что это сделано с оглядкой на скорое введение штрафов за отсутствие ОСАГО по данным камер фотовидеофиксации.

Не ждать 10 дней!

Еще одно полезное новшество: продающий машину владелец сможет снять машину с регистрации сразу после оформления договора купли-продажи.

Доселе действовало «правило 10 дней», исходящее из того, что именно такой предельный срок дан покупателю для перерегистрации и постановки на учет с новыми данными. В течение этого срока он мог случайно или осознанно нарушать любые правила, фиксируемые камерами. А штрафы за его нарушения автоматически прилетали прежнему владельцу, и разбирайся как хочешь – по личным контактам, через ГАИ или суд.

С 1 марта 2025 года продавец машины получит возможность подать заявление о снятии с регистрации в момент завершения сделки. Правда, смогут это сделать лишь те, кто оформил куплю-продажу на Госуслугах или у нотариуса . Если договор заключен в простой письменной форме – десятидневный срок сохраняется.

Срок в 10 дней отменен и в случаях угона машины. Достаточно уведомить ГАИ, что автомобиль пребывает в розыске, – и можно снимать с учета.

При продаже автомобиля многие расторгают действующий договор ОСАГО, дабы вернуть часть его стоимости за неиспользованный период (страховщик удерживает 23%). Иногда это значительная сумма, и тогда действительно есть смысл собрать бумаги и навестить страховую компанию. Отмена «10 дней» позволяет получить копеечку и за эти неиспользованные дни.

Без утильсбора – нельзя!

Попутно расширится перечень оснований для отказа в совершении регистрационных действий. В него добавят неуплату утилизационного сбора своевременно и в полном объеме.

Эта мера поддерживает изменения правил утильсбора от 29 октября 2023 года: если автомобиль, купленный физическим лицом за границей и оформленный им на себя в России, перепродан в течение 12 месяцев, это считается коммерческой деятельностью. И утильсбор, изначально рассчитанный по ставке для физлиц (3400 рублей), надо доплатить по коммерческой – от 300 тысяч до 1,25 млн рублей в зависимости от характеристик автомобиля.

В момент постановки на учет неизвестно, продаст ли владелец машину в течение 12 месяцев. Это выяснится только при перепродаже и может стать головной болью уже нового обладателя машины. Но тоже с 1 марта 2025 года. Спешите, время еще есть!

Что будет с ценами на автомобили после очередного повышения утилизационного сбора, рассказано тут.