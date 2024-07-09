С 1 марта 2025 года ставить машину на госучет можно без этого документа

Путин подписал закон, исключающий ОСАГО из списка документов при оформлении авто

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта исключается полис обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Речь идет не только о постановке транспорта на государственный учет, но и его перерегистрации в связи со сменой владельца. Также закон разрешает водителям в случае продажи снимать машину с учета в ГИБДД сразу, не дожидаясь 10 дней.

Кроме того, теперь государственный учет транспортного средства может быть прекращен по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного автомобиля. Это исключит необходимость предоставления в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии автомобиля.

Закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Основанием для отказа в постановке на учет будет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Речь идет о ввезенном физлицом в Россию транспортного средства из-за границы.

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Источник: tass.ru