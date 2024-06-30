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Кому будет выгодно освобождение от ОСАГО

Автоэксперт Сажин об отмене ОСАГО: радость может быстро закончиться

Исключение ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто в ГАИ больше всего будет выгодно автовладельцам, которые не используют полис по назначению, считает автоэксперт Владимир Сажин. Для обычной езды на машине документ в любом случае потребуется, отметил он.

Нововведение будет очень выгодно тем, кто использует автомобиль для ретро-парадов несколько раз в год. При постановке на учет такой машины полис действительно не нужен, но услугу навязывают, рассказал специалист.

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А в целом тот факт, что ОСАГО перестанет быть обязательным, приведет к тому, что многие водители начнут ездить без полиса, что может быть опасно, полагает автоэксперт.

«Вся радость жизни может быстро закончиться, если, в особенности, это начинающий водитель в свою первую же поездку попадет в ДТП», – подытожил специалист.

Инициатива об исключении ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто в ГАИ была окончательно принята Госдумой 25 июня. Новый закон будет распространяться как на постановку автомобиля на госучет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Общественная служба новостей

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
30.06.2024
Фото:АГН Москва
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