Представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей

Стала известна цена кроссовера Citroen C3 Aircross нового поколения

Стала известна цена кроссовера Citroen C3 Aircross нового поколения. Он дебютировал еще в апреле, но только сейчас Citroen раскрыл цены и информацию о силовых агрегатах. Европейцам на выбор предложены несколько модификаций: с бензиновым ДВС, гибридной и электрической установками.

Во Франции Citroen C3 Aircross второго поколения стоит 19,4 тысячи евро (1,73 млн рублей по текущему курсу), гибрид можно купить за 25,5 тысячи евро (2,29 млн рублей), а электрокроссовер стоит от 27,4 тысячи евро (2,45 млн рублей).

Citroen C3 Aircross

Длина новинки равна 4,39 метра при колесной базе в 2,67 метра, клиренс составляет более 200 мм. Кроме стандартного 5-местного исполнения для модели заявлен и 3-рядный салон на семь мест: в первом случае объем багажника варьируется от 460 до 1600 литров, а у 7-местной версии при разложенных креслах он составляет всего 40 литров.

Что касается силовых установок, то базовый кроссовер оснащен бензиновым турбодвигателем мощностью 102 л. с., работающим в связке с 6-ступенчатой МКП. Под капотом гибридного С3 Aircross 1,2-литровый ДВС, форсированный до 136 л. с., и встроенный в роботизированную коробку передач 28-сильный электродвигатель.

Citroen C3 Aircross

У электрического С3 Aircross электромотор мощностью 113 л. с. и батарея емкостью 44 киловатт-часа, на одном заряде автомобиль проезжает до 300 км.

Среди опций 16- либо 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, кондиционер и прочее. Также доступен комплекс систем безопасности, передние и задние датчики парковки, система распознавания дорожных знаков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: Stellantis