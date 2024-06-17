АКП, клиренс 185 мм и очень надежный мотор: новый недорогой семейный «японец»

В РФ появились 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей

Дилеры начали привозить в Россию надежные авто для большой семьи – семиместные компактвэны Suzuki Ertiga. Цена на модель начинается от 2 260 000 рублей. За такую сумму частник из Самары продает машину 2023 г. в. в максимальной комплектации: климат- и круиз-контроль, противотуманки, мультируль и прочее.

За 2 520 000 рублей несколько таких же автомобилей продает дилер из Воронежа, Тамбова и Липецка. За 2 799 990 рублей официальный дилер Suzuki продает такие авто в Нижнем Новгороде.

Suzuki Ertiga

Технически все Ertiga одинаковы. Они оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым атмосферником с цепным приводом ГРМ, работающим в паре с классической 6-ступенчатой АКП.

Привод передний, но клиренс равен 185 мм, что делает компактвэн универсальным автомобилем, он подходит и для города, и для поездок на дачу.

Suzuki Ertiga

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Источник: «Автоновости дня»