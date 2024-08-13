Инспектор забрал автомобиль — это законно? Да! И вот почему

«За рулем» объяснил, когда и за что можно остаться без машины

Лишиться автомобиля при обычной встрече с представителями ГАИ гораздо проще, чем кажется. Сцены, «как в игре GTA», – с распахиванием водительской двери и вышвыриванием людей из-за руля – не обещаем, а вот отправку машины на спецстоянку вам могут оформить. Как именно и за что? Разбираемся.

Задержание

Пожалуй, это самое легкое последствие того, что в теории может случиться с вашим автомобилем из-за серьезного нарушения ПДД. Задержание – это временное ограничение на эксплуатацию автомобиля. Проще говоря, эвакуация на спецстоянку. Причин для перемещения машины в законе прописано много (ст.27.13 КоАП РФ), а вот топ самых распространенных ситуаций:

у вас нет документов на машину;

вас поймали за рулем без прав – вы либо «лишенец», либо удостоверения у вас в принципе никогда не было;

вы припарковались не по правилам;

вы управляли автомобилем в нетрезвом виде;

вы отказались от медосвидетельствования;

вы не просто пьяны, но при этом еще и причастны к совершению ДТП;

вы перевозили с нарушениями опасный груз;

у вашей машины неисправны рулевое управление и/или тормоза.

Задержание осуществляет сотрудник ГАИ непосредственно на месте совершения правонарушения. Есть два варианта: либо инспектор составляет отдельный протокол о задержании автомобиля (вот такой), либо делает соответствующую пометку в протоколе об административном правонарушении (в таком). Копия протокола о задержании транспортного средства вручается лицу, в отношении которого применена данная мера (ч. 4 ст. 27.13 КоАП РФ).

Срок задержания автомобиля исчисляется с момента составления протокола об административном правонарушении. Дальше машину эвакуируют на спецстоянку. Забрать ее оттуда можно будет только после того, как вы устраните причину задержания и оплатите расходы на транспортировку и хранение машины.

Но задержание автомобиля предполагает довольно оперативный возврат техники законному владельцу в том случае, если причина задержания будет устранена. Допустим, вы забыли права дома. Если вы успеете привезти и предъявить их инспектору до того, как вашу машину погрузят на эвакуатор, ее удастся спасти от спецстоянки.

«Отбить» машину у эвакуаторщика не удалось? В этом случае водителю придется покрыть еще и расходы на транспортировку автомобиля. Да и хранение машины на стоянке тоже не бесплатное. Тарифы разнятся от региона к региону. Например, в Москве стоимость перемещения на спецстоянку стартует с отметки 6520 рублей. Сутки пребывания на спецстоянке стоят 1040 рублей. Кстати, первые сутки машина будет стоять бесплатно. Так что у расторопных водителей есть шанс хоть как-то сэкономить.

Арест автомобиля

Арест автомобиля часто путают с задержанием. Но это две разные по своей сути и назначению меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Разница следующая:

Задержание автомобиля применяется до устранения причины задержания транспорта . Машина выдается владельцу либо доверенному лицу по его обращению при наличии законных оснований.

. Машина выдается владельцу либо доверенному лицу по его обращению при наличии законных оснований. Арест применяют в крайнем случае, когда иные способы взыскать долг с гражданина не получается. При аресте автомобиля транспорт возвращается владельцу только по решению суда.

Под арестом автомобиль чаще всего оказывается за долги своего владельца по кредитам и алиментам. Чуть реже причиной становятся накопленные штрафы. Машину также могут арестовать, если она является вещественным доказательством по делу об административном правонарушении или проходит как вещдок по уголовному делу.

Считается, что, при наличии законных оснований, арест применять целесообразнее, чем задержание. Дело в том, что при задержании у правоохранителей порой возникают различные сложности, связанные с возвратом автомобиля владельцу или законному представителю. Безосновательный отказ в выдаче машины является нарушением прав гражданина. А это – повод для жалоб и обращения в вышестоящие инстанции (руководство ГАИ, прокуратура и т.д.). При аресте машины такие риски для правоохранителей сведены на нет, ведь все решает суд.

После того как на машину наложили арест, она может по-прежнему находиться у собственника. Однако, по сути, такой транспорт оседает в гараже владельца «мертвым грузом» – его нельзя продать, подарить и даже невозможно ездить на нем.

Но не путайте арест с запретом на регистрационные действия – это не одно и то же. Про запрет на регистрационные действия мы подробно писали здесь. Кстати, приставы имеют право изъять у собственника арестованный автомобиль, но они обычно этим правом не пользуются. Ведь изъятый автомобиль нужно где-то хранить и следить, чтобы с ним ничего не произошло. К чему все эти хлопоты, если можно оставить машину на ответственное хранение у собственника?

Судьба у арестованного автомобиля может быть разной и зависит от того, по какой причине его арестовали. Если ограничения были наложены из-за невозможности выплатить долг перед банком, то, скорее всего, машину заберут в счет погашения его кредитных обязательств. Если автомобиль числится как вещдок, арест снимут после закрытия дела.

Конфискация

В июле 2022 года был принят закон, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде водителей в обязательном порядке ждет конфискация автомобиля. Такая мера применяется в том случае, если водителя второй раз в течение года поймали пьяным за рулем. Но расслабляться не стоит даже тем, кто алкоголь не пьет вообще. Конфискация грозит также за повторные:

езду без прав;

превышение скорости свыше 60 км/ч;

за «встречку» (п. «д» ч. 1 ст. 401 УК РФ).

В случае конфискации машина обращается в доход государства. Это означает, что автомобиль нарушителя сперва выставят на торги, а затем вырученные от продажи средства будут перечислены в казну. При этом бывший владелец к этим деньгам больше не имеет никакого отношения.

А сейчас будут плохие новости для тех, кто думает, что после грубого нарушения ПДД достаточно просто переписать машину на жену, чтобы сохранить транспорт в семье. Законодатели предусмотрели этот момент и не оставили «лазейки». Суды при вынесении решения по делам такого рода руководствуются принципом: не важно, кто владеет автомобилем на момент судебного разбирательства, – важно, кто числился владельцем в момент остановки автомобиля инспектором ГАИ. Если нарушитель и был собственником, то машину заберут.

Кстати, если у нарушителя в гараже скопился целый автопарк, то конфисковывать будут именно ту машину, на которой он совершил нарушение.

На всякий случай проясним: автомобиль продают с аукциона не в счет уплаты штрафа за правонарушение. Это дополнительная и при этом обязательная мера для ряда статей УК РФ. От штрафа конфискация автомобиля не освобождает. Но, в любом случае, последнее слово всегда остается за судьей.

«Если осуществить конфискацию <…> транспортного средства не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), то суд в обвинительном приговоре при отсутствии либо недостаточности денежных средств, которые могут быть конфискованы в размере стоимости данного предмета, <…> принимает решение о конфискации другого имущества, соразмерного его стоимости», – говорится в разъяснениях пленума Верховного суда РФ.

Конфискация происходит в несколько этапов.

Понимая, что единственное, что может исправить злостного нарушителя, – отсутствие объекта совершения нарушений, суд принимает решение о конфискации автомобиля.

Судебный пристав получает от суда исполнительный лист и накладывает арест на автомобиль. Теперь нарушитель уже не сможет переписать машину на родственника или продать ее.

Пристав получает в суде разрешение на изъятие имущества. Дальше машину ищут по месту регистрации собственника, у его работы и т.д. Бывали случаи, когда машину помогали обнаружить инспекторы ГАИ, либо же ее забирали прямо от дома нарушителя.

Эвакуированная машина отправляется на спецстоянку и ждет проведения аукциона. Вырученные деньги, как мы уже знаем, направляются в доход государства. Собственник тем временем гасит из своего кармана судебные издержки и несет дополнительное наказание. Какое именно – зависит от нарушения.

Насколько гуманно и легитимно отнимать машину у человека за какие-то нарушения – вопрос интересный. С одной стороны, это кажется посягательством на частную собственность. С другой стороны, всегда нужно держать в голове портрет этого самого гражданина – за мелкий проступок арестовывать и тем более конфисковывать личный транспорт не будут. Так что принцип «нормально делай – нормально будет» здесь актуален. Впрочем, как и всегда.

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