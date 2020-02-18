Листая сайты по продаже б/у автомобилей, можно встретить объявления, в которых стоимость машины ниже рыночной на 30–40%. Кажется, вот он — «ваш вариант»! Вчитавшись в описание, вы понимаете, что на машину наложен запрет на регистрационные действия. Продавцы этот нюанс не скрывают — просто преподносят по-разному.Одни ставят вопрос ребром: мол, хотите — берите, нет — так нет. Другие говорят о запрете так, будто это проблема незначительная.

Пока жажда сэкономить не заглушила голос разума, необходимо прояснить несколько моментов.

Что такое запрет на регистрационные действия?

Под этой формулировкой понимается ограничение права по постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД. Как правило, такая мера накладывается судебными приставами за долги владельца машины перед государством: неуплата налогов, алиментов, кредитов, коммунальных услуг и т.д. Поскольку запрет вводится только на отчуждение автомобиля, пользоваться им разрешено. То есть в теории вы, конечно, можете купить такую машину и ездить на ней, миновав процедуру регистрации. Но, поверьте, трудности не заставят себя долго ждать. А их немало. Каждый случай мы попросили прокомментировать эксперта, адвоката Сергея Радько.

Трудность 1. Проблемы с выплатой по страховке

Застраховать авто с запретом на совершение регистрационных действий можно — например, через агента. Для этого не обязательно быть собственником автомобиля. В этом случае вы просто получите статус «Страхователь» по полису ОСАГО/каско. Другой вопрос, что ваши шансы получить деньги на ремонт в случае ДТП равны 50%. Все зависит от того, кого служба безопасности страховой компании посчитает собственником автомобиля: того, у кого на руках договор купли-продажи, или того, на кого оформлены регистрационные документы.

Мнение адвоката

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

При наступлении страхового случая вам могут отказать в выплате компенсации. Ущерб возмещается собственнику, однако им формально является прежний владелец машины — вы же не ставили ее на учет в ГИБДД. Представители страховой компании могут попросить вас предъявить документы на автомобиль, а в них владельцем указано другое лицо. Следовательно, ему и будет осуществлена выплата

Трудность 2. Машину могут отобрать

Причем на законных основаниях. Допустим, вы купили машину с запретом на регдействия и не поставили ее на учет в ГИБДД. Запрет был наложен вследствие долгов собственника машины по кредиту. Платить ему нечем, долг копится. В какой-то момент кредитору эта ситуация надоедает, и он обращается к судебным приставам, чтобы инициировать процесс обращения взыскания на имущество должника. В этом случае запрет на отчуждение перерастает уже в запрет на распоряжение машиной. Причем она могла и не находиться в залоге у банка. Словом, последствия весьма серьезные.

Мнение адвоката

По заявлению взыскателя (кредитора) пристав может даже объявить розыск имущества должника. Если вас на дороге остановят инспекторы, которые проверят машину по базе и выяснят, что на нее обращено взыскание, изъятия на спецстоянку не избежать. Совместные операции ФССП и ГИБДД по выявлению таких автомобилей не редкость. Далее взыскатель через суд обжалует сделку купли-продажи на том основании, что собственник машины не имел права отчуждать автомобиль.

Как правильно покупать автомобиль с запретом на регдействия?

Стать полноправным владельцем машины и ездить на ней, не боясь встречи с инспекторами ГИБДД, вы сможете, только когда будут сняты ограничения с автомобиля.

Рассмотрим самые распространенные причины запрета и варианты действий потенциального покупателя:

Собственник авто имеет долги по алиментам, кредитам, неуплаченные штрафы и т.д.

В этом случае вам как покупателю остается только ждать, когда собственник закроет долги перед бюджетом или кредитором. Помните, что само по себе погашение долга не означает автоматическое снятие запрета на регистрационные действия. Даже если пристав списал положенную сумму с карточки должника, ему еще нужно вынести постановление о прекращении исполнительного производства, об отмене ограничительных мер, направить эти сведения в органы ГИБДД. Те в свою очередь должны их получить, внести в свою базу изменения. Этот процесс может занять не один месяц.

Мнение адвоката

Важно понимать, что в снятии запрета сам продавец не заинтересован — деньги за машину он уже получил. Бегать к приставу и уговаривать его снять ограничение теперь ваша забота. А пристав скажет: «Извините, но в рамках этого исполнительного производства вы не являетесь ни одной из сторон. Вы не взыскатель, не должник. Поэтому я с вами даже разговаривать не буду». И, по сути, он будет прав.

Автомобиль находится в залоге у банка

Здесь ситуация еще более однозначная. Если на машину наложен запрет в связи с тем, что она находится в залоге у банка, то по договору собственник не имеет права отчуждать автомобиль. К тому же в банке в этом случае находится и ПТС автомобиля. Правда, иногда владельцы таких машин умудряются получить дубликат на основании того, что оригинал якобы утерян.

Мнение адвоката

По закону такая сделка не является действительной. То есть даже если вы оформите договор купли-продажи, право собственности на автомобиль к вам не перейдет. В этой ситуации ничего нельзя сделать до того момента, пока задолженность перед банком не будет погашена.

Автомобиль является предметом имущественного спора

В этом случае запрет на регистрационные действия накладывает суд — чтобы машину не продали до момента, пока не будет вынесено окончательное решение по принадлежности или разделу имущества.

Мнение адвоката

Потенциальному покупателю остается ждать решения суда. При этом в решении по существу спора суд может «забыть» разрешить вопрос об отмене обеспечительной меры (т.е. запрета на регистрационные действия. — Прим. ред.), и тогда придется подавать отдельное заявление о ее отмене.

В очередь, пожалуйста…

Покупка машины с запретом на регистрационные действия — это всегда лотерея. Если вам повезет, сможете сэкономить пару сотен тысяч рублей и кататься «на птичьих правах» за рулем такого авто годик-другой. В противном случае можно остаться и без машины, и без денег. Причем пытаться расторгнуть договор купли-продажи чаще всего бессмысленно. Ну, обяжут вас по суду передать машину предыдущему владельцу, а его — вернуть вам стоимость покупки. Вы же не думаете, что человек, у которого за плечами уже имеется внушительный багаж из долгов, бросится первым делом перечислять деньги именно вам? Так что добро пожаловать в клуб взыскателей!

Мнение адвоката

На мой взгляд, автомобиль с запретом на регистрационные действия вообще не представляет интереса для покупки. Вне зависимости от того, по какой причине было наложено ограничение. Разве что вы приобретаете машину за пару тысяч рублей, чтобы погонять в глухом лесу или в чистом поле, а потом благополучно ее разбить. Иначе что с такой машиной делать дальше? Оформить на себя ее нельзя. Продать или подарить — тоже. Ездить на ней, зная, что не сегодня-завтра ее объявят в розыск, чтобы продать на торгах в счет погашения долга, удовольствие, на мой взгляд, сомнительное.

Наш опыт

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Что надо бы хорошо подумать, прежде чем приобрести автомобиль с запретом, намекают даже некоторые продавцы. Автор «За рулем» позвонила в один из московских автосалонов, реализующих такие машины. Меня якобы заинтересовала подержанная иномарка, рыночная стоимость которой порядка 820 тысяч рублей. Продают за 550 тысяч. Вот что рассказал их менеджер:

А вы полностью прочитали объявление? На машине стоит запрет на регдействия. Это значит, что вы на учет ее поставить не сможете. Ездить — без проблем: ни штрафов, ни налогов. Собственником вы будете являться на основании договора купли-продажи. К тому же у вас на руках будет ПТС и СТС автомобиля. Но машина будет оформлена на другого человека, то есть переоформить вы ее не можете. Продать впоследствии вы сможете ее так же, как и мы продаем. Для этих машин есть целый рынок.



На этой машине запретов более чем на 700 тысяч рублей — там и штрафы, и всякие неуплаты. Покупая такую машину, не надо рассчитывать, что запрет на регистрационные действия будет снят. У нас есть юристы, которые не смогли это побороть. Поэтому мы машину так и продаем. Поэтому если вы хотите просто взять автомобиль и ездить, то можете не переживать, его не отберут (тут, как вы уже знаете, продавец немного лукавит. — Прим. ред.).





Пять признаков «мутного» объявления о продаже автомобиля мы рассмотрели тут.