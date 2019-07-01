Как разводят покупателей: дубликат ПТС

Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском. И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон. Нечистые на руку продавцы не дремлют и постоянно совершенствуют методы изъятия денег у населения. Вместе с юристом мы рассмотрели различные спорные ситуации и выяснили, когда стоит ввязываться в сделку, а когда лучше этого не делать.

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Продажа авто с обременением — одна из наиболее распространенных уловок, которую используют недобросовестные частные дельцы.

Причин, по которым на авто наложили арест, может быть масса: долги по ЖКХ, по алиментам, по разделу имущества и т. д.

Классикой жанра остаются неисполненные кредитные обязательства при условии, что деньги у банка были взяты под залог машины. Поскольку оригинал ПТС часто остается у финансовой организации, при продаже такого авто продавец предоставляет покупателю дубликат документа, полученный в ГИБДД на законных основаниях. А на расспросы покупателя отвечает, что оригинал потерял, мол, с кем не бывает. Кстати, имейте в виду, что оригинал ПТС теперь далеко не всегда хранится в банке — как раз в силу того, что получить его дубликат труда не составляет. Поэтому даже оригинал ПТС — еще не гарантия. Но вот его дубликат уж точно должен заставить покупателя задуматься.

Теоретически, если на автомобиль наложен арест, ездить на нем можно. Проблема в другом. Как правило, запрет накладывается на регистрационные действия, а потому такое авто невозможно переоформить. Однако в некоторых случаях машина объявляется в розыск, и тогда встреча с инспектором ГИБДД может закончиться изъятием автомобиля и передачей его судебному приставу-исполнителю.

Тревожный звонок: продавец предоставляет только дубликат ПТС; машина с почти «нулевым» пробегом продается на вторичном рынке по привлекательной цене; частая смена собственников авто — с периодичностью раз в несколько месяцев; отчуждение машины первым покупателем в течение небольшого времени после покупки.

Рекомендации юриста:

Сергей Радько, адвокат движения «Свобода выбора»

— В последнее время выяснить, не находится ли авто в залоге у банка, стало проще, ведь появился так называемый реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Для этого достаточно вбить в электронную базу VIN транспортного средства или данные потенциального залогодержателя. Важный нюанс: если банк, выдававший кредит, не позаботился о том, чтобы внести машину в реестр, отбирать ее у третьего лица (то есть у покупателя) со ссылкой на задолженность продавца он не вправе. Если же автомобиль числится в реестре, то сделка купли-продажи признается недействительной, поскольку продавец не имел права машину отчуждать. Для этого нужно согласие залогодержателя, то есть банка.

Покупателю следует самостоятельно проверить автомобиль не только с помощью вышеупомянутого реестра, но и через официальные базы ГИБДД, РСА, ФССП и специальные сервисы по типу портала «Автокод». Так вы сможете выяснить полную историю машины и узнать, не ведется ли в отношении ее продавца исполнительное производство. Ибо, если он должник и производство в отношении него уже начато, есть риск, что на авто в скором времени наложат запрет. Варианта действий всего два: либо мы отказываемся иметь дело с таким продавцом, либо договариваемся с ним, что деньги за авто отдаем только после постановки на учет в ГИБДД. Тогда уже запрет на регистрационные действия будет не особо актуален. В случае наложения его все равно придется отбивать через суд. Однако, как минимум, автомобиль будет у нас в собственности и деньги за него мы не теряем.