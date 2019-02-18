5 способов продать машину с пробегом: выбираем быстрый и выгодный

Продавать машину самому непросто. С одной стороны, хочется решить все оперативно, с другой — не сильно снижать цену. ЗР разобрался, как правильнее поступить, чтобы не потерять ни время, ни деньги и не быть обманутым при сделке купли-продажи.

Итак, машина вымыта, салон вычищен. Проведен точечный ремонт кузова, чтобы не было видно сколов и царапин. Осталось быстро найти покупателя.

1. Продажа друзьям или родственникам

Плюс такого решения очевиден. Не надо самому искать покупателя и опасаться, что он может оказаться мошенником, который обманет вас при заключении договора купли-продажи. Все же родственник — человек проверенный. Но и минусы у этого способа есть. Родственник может попросить скинуть цену или купит автомобиль в рассрочку. Мол, денег сейчас немного. 50% стоимости отдам сразу, а остальное в течение года. Еще одна опасность — продавца могут «затюкать» претензиями: расход топлива большой, двигатель ест масло, фара перегорела... В итоге есть шанс напрочь разругаться с близкими людьми.

2. Объявление на заднем стекле

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Наклеиваем на заднее стекло табличку со словом «Продам» и номером телефона. В этом случае желательно поставить машину на видное место там, где много людей. Скажем, возле магазина автозапчастей. Если кто-то заинтересуется, он сразу же сможет осмотреть кузов и в салон заглянет. Если все понравится, позвонит для более тщательной проверки.

Вы в свою очередь должны знать про свой автомобиль все, чтобы внятно ответить на возникшие вопросы. И не надо при этом лукавить, а то покупатель может заподозрить неладное. Попросят проверить техническое состояние — соглашайтесь. Можно договориться, за чей счет будет диагностика. Скажем, если после ее проведения нашли какую-то неисправность, за диагностику платите вы. Если нет — покупатель.

Минусы такой самостоятельной продажи: во-первых, нужно ходить пешком. Во-вторых, могут позвонить перекупы, которые при торге будут сбивать цену по максимуму, пугая, что «эту старую машину вы все равно никогда не продадите».

Такие объявления довольно часто встречаются в провинции. В крупных же городах “наглядно-агитационный” способ продажи все больше становится атавизмом.

3. Продажа на авторынке

На любом авторынке нужно оплатить место, чтобы поставить свою машину. День стоянки стоит 1000–1500 рублей в таких городах, как Москва и Питер. В других дешевле. Эффект от такого способа продажи сомнительный. Можно найти покупателя сразу, а можно ждать неделями, отдавая свои кровные каждый день за оплату площадки. Неэффективно, ведь есть интернет с его бесплатными объявлениями.

Если все же решитесь на такой способ продажи, заранее уберите все свои вещи из перчаточного ящика и багажника. Вдруг кто-то согласится купить вашу машину, а выложить вещи некуда.

Главный же минус этого способа: на авторынке много перекупщиков, и к этому надо быть готовым. Не надо слушать этих людей. Они просто хотят сбить цену и купить ваш автомобиль дешевле.

Плюсы авторынка очевидны. Тут есть из чего выбрать и люди приходят уже морально готовые выложить деньги за автомобиль. Но и минусов достаточно.

4. Продажа через автодилера или посредника

Безусловно, быстрый, но не самый эффективный способ продажи машины. Как обещает реклама, скажем, Car Price, машину у вас купят прямо сегодня. Но за какую цену?

Оценят машину, скорее всего, ниже ее реальной стоимости. Плюс возьмут комиссионные за услуги. Затем сервисмены обязательно докажут вам, что вы продаете автохлам и единственный способ избавиться от неликвида — отдать ее поскорее в трейд-ин. Выгоды в этом никакой, особенно когда итоговая цена машины и так невысока.

Продажа через трейд-ин или посредника — один из самых быстрых и безопасных способов реализовать свою машину. Крупный именитый автосалон гарантирует юридическую чистоту сделки и грамотное оформление всех документов. Обманывать человека просто невыгодно.

5. Продажа через интернет

Размещая объявление в интернете, вы ничего не платите, и это хорошо. Вашу машину может увидеть вся страна. Наконец, вы сидите в офисе, а в это время на машину смотрят сотни или даже тысячи людей. Преимуществ — масса.

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Текст объявления должен быть лаконичным и с четким описанием автомобиля. Можно написать перечень работ и замененных узлов за последние год-два. Указывайте всё, кроме расходников. Если возраст машины менее трех лет, лучше этот пункт пропустить. Причину продажи писать не надо — это лишняя информация. Можно написать, что при покупке машины комплект зимней резины пойдет как подарок. Такие бонусы привлекают покупателей.

Фотографировать машину нужно на нейтральном фоне, чтобы сзади не было помойки и грязи — такой фон психологически отталкивает покупателей.

Полезно перед размещением объявления завести отдельную сим-карту, чтобы потом не тревожили по поводу проданной машины. Впрочем, некоторые онлайн-сервисы скрывают ваш прямой номер телефона, публикуя в объявлении другой номер с автоматической переадресацией на ваш. Это очень удобная функция.

Наконец, перед тем как разместить объявление, посмотрите, какую цену на авто вашего года выпуска и примерно с таким же пробегом ставят другие покупатели. Это будет ориентиром для вас. Если хотите продать машину побыстрее, конечно же, ставьте цену ниже.

Размещая объявление в Интернете, все риски продавец берет на себя. Зато он может сторговаться на самых выгодных для себя условиях.

Итог и советы

Словом, наиболее эффективным способом быстрой и выгодной продажи авто мы считаем продажу автомобиля через интернет. А напоследок несколько советов. Договорившись о встрече с потенциальным покупателем, всегда берите с собой ПТС, паспорт и пустые бланки договора купли-продажи. Если машина приглянется покупателю, можно без колебаний оформить сделку сразу же.

Сергей Смирнов, автоюрист: «Договор достаточно заключить в простой письменной форме. Не нужно обращаться к посредникам — только деньги потратите. Нет необходимости и в регистрации документа у нотариуса».

Теперь при продаже автомобиль не нужно снимать машину с учета, и это для продавца плюс. По упрощенной схеме продажи ТС на учет автомобиль ставит покупатель. На это ему отводится 10 дней.

Дело продавца — найти покупателя и оформить с ним сделку. Затем получить деньги и передать документы. Остальные действия ложатся на плечи приобретающей стороны. Надо лишь заключить юридически грамотный договор купли-продажи.

Образцы необходимых документов:

Договор купли-продажи ТС [скачать]

Акт приема-передачи ТС [скачать]