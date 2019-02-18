5 способов продать машину с пробегом: выбираем быстрый и выгодный

Итак, машина вымыта, салон вычищен. Проведен точечный ремонт кузова, чтобы не было видно сколов и царапин. Осталось быстро найти покупателя.
1. Продажа друзьям или родственникам
Плюс такого решения очевиден. Не надо самому искать покупателя и опасаться, что он может оказаться мошенником, который обманет вас при заключении договора купли-продажи. Все же родственник — человек проверенный. Но и минусы у этого способа есть. Родственник может попросить скинуть цену или купит автомобиль в рассрочку. Мол, денег сейчас немного. 50% стоимости отдам сразу, а остальное в течение года. Еще одна опасность — продавца могут «затюкать» претензиями: расход топлива большой, двигатель ест масло, фара перегорела... В итоге есть шанс напрочь разругаться с близкими людьми.
2. Объявление на заднем стекле
Наклеиваем на заднее стекло табличку со словом «Продам» и номером телефона. В этом случае желательно поставить машину на видное место там, где много людей. Скажем, возле магазина автозапчастей. Если кто-то заинтересуется, он сразу же сможет осмотреть кузов и в салон заглянет. Если все понравится, позвонит для более тщательной проверки.
Вы в свою очередь должны знать про свой автомобиль все, чтобы внятно ответить на возникшие вопросы. И не надо при этом лукавить, а то покупатель может заподозрить неладное. Попросят проверить техническое состояние — соглашайтесь. Можно договориться, за чей счет будет диагностика. Скажем, если после ее проведения нашли какую-то неисправность, за диагностику платите вы. Если нет — покупатель.
Минусы такой самостоятельной продажи: во-первых, нужно ходить пешком. Во-вторых, могут позвонить перекупы, которые при торге будут сбивать цену по максимуму, пугая, что «эту старую машину вы все равно никогда не продадите».
3. Продажа на авторынке
На любом авторынке нужно оплатить место, чтобы поставить свою машину. День стоянки стоит 1000–1500 рублей в таких городах, как Москва и Питер. В других дешевле. Эффект от такого способа продажи сомнительный. Можно найти покупателя сразу, а можно ждать неделями, отдавая свои кровные каждый день за оплату площадки. Неэффективно, ведь есть интернет с его бесплатными объявлениями.
Если все же решитесь на такой способ продажи, заранее уберите все свои вещи из перчаточного ящика и багажника. Вдруг кто-то согласится купить вашу машину, а выложить вещи некуда.
Главный же минус этого способа: на авторынке много перекупщиков, и к этому надо быть готовым. Не надо слушать этих людей. Они просто хотят сбить цену и купить ваш автомобиль дешевле.
4. Продажа через автодилера или посредника
Безусловно, быстрый, но не самый эффективный способ продажи машины. Как обещает реклама, скажем, Car Price, машину у вас купят прямо сегодня. Но за какую цену?
Оценят машину, скорее всего, ниже ее реальной стоимости. Плюс возьмут комиссионные за услуги. Затем сервисмены обязательно докажут вам, что вы продаете автохлам и единственный способ избавиться от неликвида — отдать ее поскорее в трейд-ин. Выгоды в этом никакой, особенно когда итоговая цена машины и так невысока.
5. Продажа через интернет
Размещая объявление в интернете, вы ничего не платите, и это хорошо. Вашу машину может увидеть вся страна. Наконец, вы сидите в офисе, а в это время на машину смотрят сотни или даже тысячи людей. Преимуществ — масса.
Текст объявления должен быть лаконичным и с четким описанием автомобиля. Можно написать перечень работ и замененных узлов за последние год-два. Указывайте всё, кроме расходников. Если возраст машины менее трех лет, лучше этот пункт пропустить. Причину продажи писать не надо — это лишняя информация. Можно написать, что при покупке машины комплект зимней резины пойдет как подарок. Такие бонусы привлекают покупателей.
Фотографировать машину нужно на нейтральном фоне, чтобы сзади не было помойки и грязи — такой фон психологически отталкивает покупателей.
Полезно перед размещением объявления завести отдельную сим-карту, чтобы потом не тревожили по поводу проданной машины. Впрочем, некоторые онлайн-сервисы скрывают ваш прямой номер телефона, публикуя в объявлении другой номер с автоматической переадресацией на ваш. Это очень удобная функция.
Наконец, перед тем как разместить объявление, посмотрите, какую цену на авто вашего года выпуска и примерно с таким же пробегом ставят другие покупатели. Это будет ориентиром для вас. Если хотите продать машину побыстрее, конечно же, ставьте цену ниже.
Итог и советы
Словом, наиболее эффективным способом быстрой и выгодной продажи авто мы считаем продажу автомобиля через интернет. А напоследок несколько советов. Договорившись о встрече с потенциальным покупателем, всегда берите с собой ПТС, паспорт и пустые бланки договора купли-продажи. Если машина приглянется покупателю, можно без колебаний оформить сделку сразу же.
Теперь при продаже автомобиль не нужно снимать машину с учета, и это для продавца плюс. По упрощенной схеме продажи ТС на учет автомобиль ставит покупатель. На это ему отводится 10 дней.
Дело продавца — найти покупателя и оформить с ним сделку. Затем получить деньги и передать документы. Остальные действия ложатся на плечи приобретающей стороны. Надо лишь заключить юридически грамотный договор купли-продажи.
Образцы необходимых документов:
Договор купли-продажи ТС [скачать]
Акт приема-передачи ТС [скачать]
- Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем».
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