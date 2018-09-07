Как определить цену для продажи авто?

Расскажем, как оценить стоимость авто: самостоятельно, в банке, в страховой компании и у дилеров.

Предварительно оцените состояние автомобиля

Чтобы узнать цену на машину, сначала дайте ей объективную оценку — опишите автомобиль на основе ценообразующих факторов:

марка и модель;

год выпуска;

пробег;

условия использования;

состояние кузова и салона;

состояние двигателя, подвески, электросистемы, коробки передач;

оформление документов.

Новая стереосистема и сшитые на заказ чехлы мало влияют на стоимость автомобиля. Любой тюнинг — это только дополнительный рычаг, чтобы немного повысить цену на торгах.

Сравните с другими объявлениями

Найдите объявления других людей, которые продают авто по схожим с вашими параметрами.

Например, у вас черный Ford Focus седан 2012 года выпуска, 105 л/с, с механической коробкой передач. Не настраивайте фильтр так, чтобы он полностью совпадал с описанием вашего авто. Так делают все продавцы, чтобы прицениться, прежде чем выставить автомобиль на продажу.

Поставьте себя на место покупателя и подумайте, по каким критериям он будет искать машину.

Можно действовать по таким сценариям:

Покупатель ищет автомобиль не дороже 500 тыс. рублей, и ему не важна марка и модель. Здесь вы можете найти объявления с параметрами автомобиля как у вас, но ниже по цене.

Укажите в поиске марку и модель машины и цену от 800 тыс. рублей до миллиона. Среди таких объявлений можно узнать самую высокую цену за ваш автомобиль.

Поиграйте с фильтрами, сравните объявления с описанием вашего автомобиля и выпишите цены. Такой поиск поможет определить коридор цен. Предположим, это 500–700 тыс. рублей. Середина этого коридора будет среднерыночной ценой.

Если вам нужно продать машину срочно, установите цену ниже рынка. Если вы готовы ждать и не торопитесь продавать машину, можно установить цену около верхней границы коридора и тестировать объявление.

Сравните показатели на объявления с разной ценой:

просмотры;

личные сообщения;

звонки;

предложения по торгу.

Станьте партизаном. Позвоните продавцам, которые предлагают купить похожий автомобиль, и узнайте, насколько их машины отличаются от вашей.

Оцените автомобиль в страховой компании

Попросите страховую компанию рассчитать стоимость полиса каско на год. Обычно она составляет 7–15% от рыночной цены на автомобиль. Прибавьте недостающие проценты к полученной сумме — и получите адекватную оценку стоимости.

Полис ОСАГО для определения рыночной стоимости не подходит, потому что при расчете учитывают бонус-малус — личные особенности водителя: стаж вождения, страховая история, возраст.

Предложите банку взять машину под залог

Попросите рассчитать условия кредита под залог вашего автомобиля. Вычтите из суммы залога 10–15% переплат. Полученная цифра будет близка к рыночной цене авто.

В банках или кредитных организациях специалисты работают с разными видами залогового имущества, поэтому цена автомобиля будет средней или чуть выше средней.

Предложите дилеру машину по трейд-ин

Оставьте заявку на покупку нового автомобиля по трейд-ин. Дилер оценит машину и назовет сумму выкупа. К этой сумме нужно добавить примерно 20% дисконта — это и будет рыночная стоимость вашего авто.

Если сказать дилеру, что хотите продать автомобиль, но не собирайтесь покупать новый — оценка будет ниже; дилерам невыгодно просто выкупать автомобили.

Узнайте мнение эксперта

Оценщики проводят полную экспертизу автомобиля — фиксируют состояние и повреждения на фото, полностью осматривают автомобиль, описывают его характеристики, анализируют и рассчитываю рыночную стоимость. Эксперты дают довольно точную оценку, поэтому их услугами пользуются страховые компании, автомобильные юристы и аварийные комиссары.

Перед тем как ехать к оценщику, лучше сделать предпродажную подготовку и привести документы в порядок, тогда цена будет соответствовать действительности. Стоимость услуг оценщика — от 1,5 до 5 тыс. рублей. Срок подготовки заключения — 3–5 дней. Заключение можно приложить к объявлению о продаже.

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