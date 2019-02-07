Их купили по интернету: топ-10 самых популярных моделей

Продажи новых автомобилей через интернет выросли за год более чем в два раза. Так люди находят нужные им автомобили, имеющиеся в наличии у дилеров.

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В России сложилась благоприятная обстановка для продаж новых автомобилей через интернет: на фоне выросшего в 2018 году на 12,8% спроса запасы машин у дилеров все еще ограничены и найти нужную модель, имеющуюся в наличии, непросто. В такой ситуации люди при покупке автомобиля прибегают к помощи онлайн-агрегаторов и приобретают машины у официальных дилеров онлайн.

По данным агрегатора AutoSpot, за прошлый год в стране только на этом ресурсе было реализовано более 11,5 тыс. новых автомобилей на сумму 17,9 млрд рублей. В 2017 году купить машину онлайн отважились около 5 тыс. человек, потратив при этом 7,4 млрд рублей.

Рост популярности сервиса онлайн-продаж обусловлен увеличивающимся спросом на новые автомобили при все еще заниженных квотах, предоставляемых дилерам импортерами. В результате образуется дефицит тех или иных моделей в необходимых покупателю комплектациях и цвете. Купить нужный автомобиль без ожидания поставки им предлагается через интернет, найдя его у одного из дилеров. При этом следует уточнить, что купленное авто можно обслуживать у любого другого официального дилера той же марки без потери гарантии. Со слов генерального директора AutoSpot Дмитрия Андреева, в скором времени появятся еще две востребованные услуги, сопровождающие покупку машины через интернет: онлайн-автокредитование и —автострахование.

Другим важным фактором увеличения продаж новых автомобилей через интернет стало сокращение числа официальных дилеров. По открытым данным, за минувший год в России, несмотря на рост продаж автомобилей, закрылись 40 дилерских центров. Это значит, что их потенциальные клиенты при выборе машины будут изучать предложения в соседних районах, пользуясь интернетом. То есть станут онлайн-покупателями.

Покупки автомобилей через интернет носят не случайный или спонтанный характер, а напрямую зависят от общей ситуации на рынке. Люди чаще всего ищут дефицитные популярные модели в конкретной комплектации и цвете, которые можно забрать без ожидания и предзаказа. Именно поэтому в топ-10 самых продаваемых через интернет автомобилей вошло немало лидеров продаж, согласно статистике AEB.

Самые продаваемые в 2018 году через интернет новые автомобили в сравнении с лидерами продаж, по данным AEB

Место Москва Санкт-Петербург Другие регионы РФ Топ-10 по РФ (AEB) 1 Hyundai Creta Hyundai Solaris Lada Vesta Lada Vesta 2 Hyundai Solaris Hyundai Creta Hyundai Creta Lada Granta 3 Kia Rio Kia Rio Hyundai Solaris Kia Rio 4 Skoda Rapid Skoda Octavia Kia Rio Hyundai Creta 5 Skoda Octavia Skoda Rapid Skoda Rapid Hyundai Solaris 6 Kia Sportage Kia Rio X-Line Volkswagen Polo Volkswagen Polo 7 Volkswagen Polo Kia Soul Lada Vesta SW Lada Largus 8 Skoda Kodiaq Renault Duster Kia Rio X-Line Renault Duster 9 Kia Rio X-Line Volkswagen Polo Kia Sportage Skoda Rapid 10 Kia Sorento Prime Kia Sportage Volkswagen Tiguan Lada XRAY

Средняя стоимость покупаемых автомобилей постоянно растет по целому ряду причин. В 2018 году она достигла почти полутора миллионов рублей.

Какие автомобили владельцы покупают повторно? Ответ на этот вопрос можно найти здесь.

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