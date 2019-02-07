Их купили по интернету: топ-10 самых популярных моделей

Продажи новых автомобилей через интернет выросли за год более чем в два раза. Так люди находят нужные им автомобили, имеющиеся в наличии у дилеров.

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В России сложилась благоприятная обстановка для продаж новых автомобилей через интернет: на фоне выросшего в 2018 году на 12,8% спроса запасы машин у дилеров все еще ограничены и найти нужную модель, имеющуюся в наличии, непросто. В такой ситуации люди при покупке автомобиля прибегают к помощи онлайн-агрегаторов и приобретают машины у официальных дилеров онлайн.

По данным агрегатора AutoSpot, за прошлый год в стране только на этом ресурсе было реализовано более 11,5 тыс. новых автомобилей на сумму 17,9 млрд рублей. В 2017 году купить машину онлайн отважились около 5 тыс. человек, потратив при этом 7,4 млрд рублей.

Рост популярности сервиса онлайн-продаж обусловлен увеличивающимся спросом на новые автомобили при все еще заниженных квотах, предоставляемых дилерам импортерами. В результате образуется дефицит тех или иных моделей в необходимых покупателю комплектациях и цвете. Купить нужный автомобиль без ожидания поставки им предлагается через интернет, найдя его у одного из дилеров. При этом следует уточнить, что купленное авто можно обслуживать у любого другого официального дилера той же марки без потери гарантии. Со слов генерального директора AutoSpot Дмитрия Андреева, в скором времени появятся еще две востребованные услуги, сопровождающие покупку машины через интернет: онлайн-автокредитование и —автострахование.

Другим важным фактором увеличения продаж новых автомобилей через интернет стало сокращение числа официальных дилеров. По открытым данным, за минувший год в России, несмотря на рост продаж автомобилей, закрылись 40 дилерских центров. Это значит, что их потенциальные клиенты при выборе машины будут изучать предложения в соседних районах, пользуясь интернетом. То есть станут онлайн-покупателями.

Покупки автомобилей через интернет носят не случайный или спонтанный характер, а напрямую зависят от общей ситуации на рынке. Люди чаще всего ищут дефицитные популярные модели в конкретной комплектации и цвете, которые можно забрать без ожидания и предзаказа. Именно поэтому в топ-10 самых продаваемых через интернет автомобилей вошло немало лидеров продаж, согласно статистике AEB.

Самые продаваемые в 2018 году через интернет новые автомобили в сравнении с лидерами продаж, по данным AEB

Место

Москва

Санкт-Петербург

Другие регионы РФ

Топ-10 по РФ (AEB)

1

Hyundai Creta

Hyundai Solaris

Lada Vesta

Lada Vesta

2

Hyundai Solaris

Hyundai Creta

Hyundai Creta

Lada Granta

3

Kia Rio

Kia Rio

Hyundai Solaris

Kia Rio

4

Skoda Rapid

Skoda Octavia

Kia Rio

Hyundai Creta

5

Skoda Octavia

Skoda Rapid

Skoda Rapid

Hyundai Solaris

6

Kia Sportage

Kia Rio X-Line

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

7

Volkswagen Polo

Kia Soul

Lada Vesta SW

Lada Largus

8

Skoda Kodiaq

Renault Duster

Kia Rio X-Line

Renault Duster

9

Kia Rio X-Line

Volkswagen Polo

Kia Sportage

Skoda Rapid

10

Kia Sorento Prime

Kia Sportage

Volkswagen Tiguan

Lada XRAY

Фото: depositphotos.com

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