Стала дефицитом: АВТОВАЗ вводит дополнительные смены из-за Гранты

Для того чтобы выполнить план по производству модели Lada Granta в октябре, на заводе вводятся дополнительные смены.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Производиться обновленные автомобили семейства Lada Granta будут и по субботам. В рабочие же дни вводится сверхурочные7 0 минут работы. В профсоюзе завода говорят, это необходимо для выполнения плана по производству, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, пишут «Ведомости». После обновления модели Lada Granta, спрос на нее существенно возрос.

На той же линии B0 собираются модели Datsun, Renault Logan и Sandero, а также Nissan Almera, Lada XRAY и Lada Largus.

В продажу обновленные Гранты поступили с 1 сентября. Модель отличается обновленным дизайном экстерьера, более высоким уровнем комфорта и безопасности. Стоит Lada Granta в кузове седан от 419 900 рублей, в кузовах хэтчбек и лифтбек — от 436 900 рублей, а в кузове универсал — от 446 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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