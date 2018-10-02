Стала дефицитом: АВТОВАЗ вводит дополнительные смены из-за Гранты

Для того чтобы выполнить план по производству модели Lada Granta в октябре, на заводе вводятся дополнительные смены.

Производиться обновленные автомобили семейства Lada Granta будут и по субботам. В рабочие же дни вводится сверхурочные7 0 минут работы. В профсоюзе завода говорят, это необходимо для выполнения плана по производству, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, пишут «Ведомости». После обновления модели Lada Granta, спрос на нее существенно возрос.

На той же линии B0 собираются модели Datsun, Renault Logan и Sandero, а также Nissan Almera, Lada XRAY и Lada Largus.

В продажу обновленные Гранты поступили с 1 сентября. Модель отличается обновленным дизайном экстерьера, более высоким уровнем комфорта и безопасности. Стоит Lada Granta в кузове седан от 419 900 рублей, в кузовах хэтчбек и лифтбек — от 436 900 рублей, а в кузове универсал — от 446 900 рублей.

На базе обновленной Гранты уже создают пикап. Скоро он тоже появится в продаже.

Lada Granta выпускается в четырех версиях, не считая пикапа, и имеет 56 вариантов сочетаний кузовов, двигателей и опций.

Фото: АВТОВАЗ