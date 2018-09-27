Обновленную Ладу Гранту превратят в пикап

Адвокатские истории: отбиться в суде от штрафа за парковку Нашему читателю Александру Гуленко из Москвы пришел штраф за парковку на тротуаре. Его машину сфотографировал некий «активный гражданин». Как выяснилось позже, он регулярно снимает на телефон нарушения и направляет их инспекторам ГИБДД. За месяц на один и тот же автомобиль с его подачи приходит по несколько штрафов за неправильную парковку. Такой-то и попытался оспорить Александр. Но совершил в процессе довольно много ошибок. Учимся на чужих! Не надо грязи! Осенний совет бывалого водителя Весьма актуальный лайфхак от аккуратного автомобилиста из Самары позволит «дешево и сердито» защитить от постороннего влияния моторный отсек. Присылайте свои нестандартные решения и вы: авторы всех опубликованных «Советов бывалых» получают хорошие призы. Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота Редакционной Калине не повезло на соревнованиях она сделала полтора оборота и осталась лежать на крыше. На списание или в ремонт? Поскольку до гаража удалось добраться своим ходом, решили ремонтировать. Из трех возможных путей восстановления — дорогого, среднего или бюджетного — выбрали бюджетный. И не ошиблись: Калина теперь как новенькая.