Обновленную Ладу Гранту превратят в пикап

На опубликованной в Сети фотографии виден стоящий боком к объективу камеры пикап, построенный на базе автомобиля Lada Granta. За ним стоит еще один экземпляр пикапа. Обе машины выкрашены в стандартный белый цвет и не оснащены кузовами.
Пикапы Granta сделаны на базе обновленной версии модели, которая только недавно появилась в продаже. Это бюджетный автомобиль, стоимостью от 419 900 рублей, выпускаемый в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а скоро еще и в кузове пикап.
По сравнению с Грантами в других кузовах, передняя часть пикапа осталась неизменной — те же фары, бампер, крылья и капот. Отличия начинаются за передними дверцами. Стойка за ними стала шире и выравнивает заднюю часть кабины, образуя прямую вертикальную линию, что делает монтаж кузова удобнее. Далее видна рама с ровной площадкой.
Оба автомобиля на фотографии, судя по всему, предназначены для омологации службой инжиниринга АВТОВАЗа. После нее «ВИС-Авто» начнет мелкосерийное производство пикапов Lada Granta. Оснащаться автомобили будут, как и другие Гранты, 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 и 106 л.с. Появится ли на пикапах автоматическая коробка передач, пока неизвестно.
- Другая новая модификация от «ВИС-Авто», сделанная на базе универсала Lada Largus, была представлена недавно на выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех».
- В других странах тоже делают доработки российских автомобилей, но не в промышленных масштабах.
Фото: LadaVesta клуб, АВТОВАЗ
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