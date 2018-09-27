Обновленную Ладу Гранту превратят в пикап

В Сети появилась фотография пикапа на базе автомобиля Lada Granta. Разработкой новой модификации обновленной недавно модели занимается дочерняя компания АВТОВАЗа — «ВИС-Авто».

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Фотография двух пикапов на базе обновленной Гранты сделана на территории предприятия «ВИС-Авто»
Фотография двух пикапов на базе обновленной Гранты сделана на территории предприятия «ВИС-Авто»

На опубликованной в Сети фотографии виден стоящий боком к объективу камеры пикап, построенный на базе автомобиля Lada Granta. За ним стоит еще один экземпляр пикапа. Обе машины выкрашены в стандартный белый цвет и не оснащены кузовами.

Пикапы Granta сделаны на базе обновленной версии модели, которая только недавно появилась в продаже. Это бюджетный автомобиль, стоимостью от 419 900 рублей, выпускаемый в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал, а скоро еще и в кузове пикап.

По сравнению с Грантами в других кузовах, передняя часть пикапа осталась неизменной — те же фары, бампер, крылья и капот. Отличия начинаются за передними дверцами. Стойка за ними стала шире и выравнивает заднюю часть кабины, образуя прямую вертикальную линию, что делает монтаж кузова удобнее. Далее видна рама с ровной площадкой.

Оба автомобиля на фотографии, судя по всему, предназначены для омологации службой инжиниринга АВТОВАЗа. После нее «ВИС-Авто» начнет мелкосерийное производство пикапов Lada Granta. Оснащаться автомобили будут, как и другие Гранты, 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 и 106 л.с. Появится ли на пикапах автоматическая коробка передач, пока неизвестно.

Фото: LadaVesta клуб, АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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