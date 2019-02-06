Эксперт «За рулем» изучил все схемы платной гарантии на подержанные автомобили и знает, как отличить навязанную услугу от действительно выгодного и полезного для владельца варианта.

Коварный замысел дилеров и представительств фирм ясен. По окончании заводской гарантии на новый автомобиль многие владельцы уходят от официалов на независимые СТО с более доступными расценками. А для дилеров проведение техобслуживания — важная часть доходов. Чтобы сохранить больше постоянных клиентов, они изобретают различные привлекательные «заманухи».

Например, у дилерской сети АВТОВАЗа существует система скидок на обслуживание и запчасти для тех, «кому за три года». У Мазды есть программа Mazda Update — страхование на случай непредвиденных поломок для машин в возрасте до шести лет. Но самый распространенный вариант — продленная гарантия. В России ее предлагают, в частности, ударные для нашего рынка марки Renault, Toyota, Nissan.

Варианты и тарифы

Схемы продленной гарантии самые разные. Как правило, для каждой модели фирма предлагает три-четыре варианта, различия — в ценах и количестве узлов и агрегатов, по которым гарантийные обязательства сохраняются на оговорённый срок (обычно до пяти-шести лет со дня продажи). Нередко свою собственную «продлёнку» предлагает не фирма, а дилерская сеть (например, холдинг Major, дилер 43 марок).

Также практикуются хитромудрые варианты наподобие того, что есть ­у Фольксвагена и Шкоды. Для их машин с пробегом разработана программа Das WeltAuto. Если Rapid или Tiguan пока еще моложе пяти лет, но набегал свыше 100 000 км, можно за плату продлевать гарантию «кусочками» по полгода. По условиям гарантия аналогична заводской для новых машин, но имеет два вида покрытия — «7 элементов» и «15 элементов». По разным ценам, конечно.

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Перечень деталей и агрегатов даже в списке «7 элементов» довольно внушительный. Включены все основные компоненты двигателя и трансмиссии — того, чей ремонт самый затратный. Бонус — круглосуточная мобильная помощь на дорогах в радиусе 50 или 100 км от больших городов. «Полное покрытие» также предлагают, но распространяется оно лишь на двухлетние машины с пробегом менее 25 000 км.

В общем, кручу-верчу-запутать хочу, так что в каждом случае надо вдумчиво разбираться, внимательно читая условия договора. И сопоставлять предложения с тарифами — стоит ли игра свеч?

Очень удобно сделано у Тойоты: весь прайс продленной гарантии скомпонован в единую таблицу, по восемь вариантов для каждой продаваемой в России модели. Цены — от 7000 рублей* (базовый пакет на один год для Ауриса) до 95 550 рублей (комплексный пакет на два года для внедорожника Land Cruiser 200). Продлить гарантию можно для любой Тойоты не старше трех лет, набегавшей менее 100 000 км и прошедшей все плановые ТО у официального дилера.

Привязка к плановым ТО обязательна у всех компаний. Естественно, при наличии «продлёнки» клиент обрекает себя на дальнейшую жизнь с официалами. «Автомобиль должен обслуживаться только в данном сервисе с использованием исключительно оригинальных запчастей и выполнением всех рекомендаций дилера». Иначе никак.

* Здесь и далее цены приведены по состоянию на декабрь 2018 года.

Как найти выгоду

Подводные камни те же самые, что и у обычной гарантии на новый автомобиль. А именно — оговорки и примечания, часто мелким шрифтом: «Гарантия не распространяется на…» или ­«…распространяется при…» соблюдении таких-то условий. Короче говоря, выглядит всё вполне привычно. И заманчиво, за исключением того, что за «продлёнку» надо платить.

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Соблазн порой велик. Например, программа Nissan Service 3+ предлагает для популярного Кашкая продлить гарантию до 6 лет или 200 0000 км. Сделать это можно прямо при покупке новой машины (71 200 рублей), а также для побегавшей (80 100 рублей). У Кашкаев самое сомнительное звено — вариатор, чей ресурс на практике нечасто превышает 150 000 км, а ремонт (не у дилера!) может обойтись в 100 тысяч, но уже не километров, а рублей. Сто тысяч — это больше, чем плата за гарантию. Есть над чем подумать!

Да, дилер всегда постарается доказать, что агрегат вышел из строя из-за неправильной эксплуатации. Но при этом не сможет заявить: а вы, дескать, не меняли масло вовремя! Поскольку масло менял сам дилер в соответствии со своими же рекомендациями.

Обозначим условия, когда продленная гарантия действительно может быть выгодна.

Первое: при заводской гарантии автомобиль набегал под самую планку — скажем, 95 000 км за три года. Понятно, что при больших среднегодовых пробегах возрастает риск поломок для машин «старше трех лет».

Второе: вы внимательно читали наши публикации, где мы описываем распространенные болячки тех или иных массовых моделей, и знаете самые слабые места вашей машины. Если некая дорогостоящая поломка расценивается как «часто встречающаяся», то продление гарантии — хороший ход. Если ничего не сломается, можно считать, что вы платили за спокойствие.

В подавляющем большинстве случаев дилеры исполняют свои обязательства по гарантиям, не конфликтуя с клиентами. Необоснованные отказы им невыгодны — страдает репутация марки.

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Теперь возьмем, например, Logan — с живучей подвеской, надежным восьмиклапанным мотором и выносливой механической коробкой, за три года набегавший тысяч сорок. В этом случае нет смысла приобретать пакет «5 лет или 100 000 км» по программе Renault Extra за 17 900 рублей. Вероятность поломки дорогостоящего агрегата у этой модели — в данной конкретной комплектации — очень невысока. А то, что чаще всего выходит из строя, реношная «продлёнка» не покрывает. Это, само собой, все расходники плюс детали рулевого механизма, стойки, втулки и шарниры, подшипники ступиц, сайлент-блоки, опоры, элементы сцепления и вся система выпуска, включая нейтрализатор. Не говоря уже об амортизаторах. Короче, всё, что подвержено относительно быстрому износу. На этом ничего выгадать не удастся! Наоборот, если вы подпишете договор о «про­длёнке», то будете менять все втулки и колодки по фирменным тарифам. Ведь на ближайшем ТО дилер даст пару рекомендаций, отказаться от которых нельзя — под угрозой лишения гарантии.

Однозначного вердикта «хорошо» или «плохо» продленной гарантии не вынесешь. Вне всякого сомнения, главная цель дилеров — выгода, потому они отвергают машины совсем старые и с большими пробегами. А ублажение клиентов — задача вспомогательная. Так что самое важное для владельца, прежде чем он решится на оплату «продлёнки», - досконально изучить особенности и нюансы конструкции своей машины. Это поможет предвидеть ее будущее. Для множества моделей и комплектаций продленная гарантия — недешевое излишество.