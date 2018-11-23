Мошенник «продал» автомобилей на 28 млн рублей

Мужчина хотел купить 15 автомобилей за наличные, с которыми мошенник и сбежал с места сделки.

Мошенник с деньгами направился прямиком в аэропорт

Житель Подмосковья, мужчина в возрасте 31 года, был обманут продавцом автомобилей на круглую сумму — более 28 млн рублей. Желая купить не один автомобиль, а сразу пятнадцать, мужчина договорился о сделке с ранее неизвестным ему продавцом. Средняя стоимость каждого из автомобилей составила 1,87 млн рублей.

Сделку решено было проводить прямо на улице. Со слов потерпевшего, он передал всю сумму продавцу, который заявил, что должен проверить подлинность купюр, уединившись в своем автомобиле. Покупатель поверил на слово и остался ждать результатов экспертизы снаружи, но продавец, воспользовавшись доверчивостью покупателя, скрылся с места сделки вместе с деньгами.

Несостоявшийся покупатель тут же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали, как оказалось, ранее судимого мошенника по горячим следам. Найден он был уже в аэропорту.

«Оперативники Уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве с продажей автомобилей на сумму более 28 млн рублей», — рассказала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

В отношении 29-летнего преступника возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сам подозреваемый заключен под стражу.

На дорогах России появились мошенники-сервисмены, которые сперва, если вы остановитесь, укажут вам на неисправность автомобиля, после чего обведут вокруг пальца.

Как вы думаете, можно ли развести автомобилиста при помощи ингалятора? Можно! О новой схеме читайте в нашем материале.

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