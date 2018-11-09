Мошенники в России неистощимы на выдумки, а порой они реанимируют или «освежают» старые способы. Причем не гнушаются эти люди ничем...

В соцсетях появились предупреждения об очередном способе вымогательства денег у водителей. Не рискнем утверждать, что способ новый, но мы о нем пока не слышали.

Происходит все приблизительно так: к выезжающему с парковки автомобилисту подбегает запыхавшийся человек и рассказывает, что вот тут рядом у него в машине задыхается ребенок, ему срочно нужен ингалятор, чтобы купировать приступ, но как назло не хватает нескольких сотен рублей на дорогостоящее лекарство, которые этот человек обещает вернуть на телефон, как только доедет до дома. Причем он даже берет номер у водителя и для верности перезванивает, подтверждая, что не мошенник. Застигнутый врасплох водитель чаще всего соглашается помочь, особенно если сумма ему по карману. Те, кто посообразительнее, предлагают вместе дойти до аптеки, но в планы мошенника это не входит, и он тут же под различными предлогами старается скрыться.

Промышляющих таким образом мошенников уже видели в разных районах Москвы, причем точки они выбирают прицельно: или около детских больниц, или возле дорогих супермаркетов типа «Азбуки Вкуса», куда средний класс обычно не заглядывает. Ну а тех, кто позже пытается дозвониться по определившемуся номеру, ждет разочарование. Звонки сначала сбрасывают, а потом номер и вовсе оказывается заблокированным.